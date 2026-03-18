Đạo diễn Doraemon qua đời: Nhìn lại hành trình làm nên một huyền thoại

Thông tin được hãng phim Ajiado xác nhận ngày 17/3. Theo đó, ông qua đời từ ngày 6/3 sau thời gian chống chọi với ung thư phổi. Tang lễ đã được gia đình tổ chức riêng tư, và một lễ tưởng niệm dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Sinh năm 1941 tại khu Asakusa (Tokyo, Nhật Bản), Tsutomu Shibayama tốt nghiệp chuyên ngành kịch nghệ thuộc Đại học Meiji. Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành hoạt hình từ năm 1963 và gắn bó với lĩnh vực này suốt hơn sáu thập kỷ. Trước khi trở thành cái tên quen thuộc với Doraemon, ông từng tham gia nhiều dự án như Dokonjō Gaeru hay Ganso Tensai Bakabon, qua đó dần khẳng định năng lực đạo diễn.

Tên tuổi của Tsutomu Shibayama gắn liền với Doraemon - một trong những thương hiệu anime nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ông là đạo diễn chính của phiên bản truyền hình từ năm 1979, đồng thời trực tiếp chỉ đạo hơn 20 phim điện ảnh trong suốt hơn 20 năm. Các tác phẩm do ông thực hiện trải dài từ Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển đến Doraemon: Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey - phần phim điện ảnh cuối cùng ông tham gia đạo diễn, ra mắt năm 2004.

Bên cạnh Doraemon, ông còn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn của anime Nintama Rantarō, đồng thời góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng khác như Chibi Maruko-chan, Moomin, Lupin III hay Kaiketsu Zorori. Năm 1978, ông cùng cộng sự Osamu Kobayashi sáng lập hãng phim Ajiado, đặt nền móng cho nhiều sản phẩm hoạt hình chất lượng sau này.

Trong sự nghiệp, Tsutomu Shibayama nhận được nhiều giải thưởng và sự ghi nhận trong giới chuyên môn. Năm 1998, ông được vinh danh tại Mainichi Film Awards với bộ phim Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu Nam Hải. Đến năm 2012, ông tiếp tục nhận giải thưởng điện ảnh từ Cơ quan Văn hóa Nhật Bản. Năm 2018, ông được trao giải Thành tựu trọn đời tại Tokyo Anime Award Festival, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho ngành công nghiệp hoạt hình.

Sự ra đi của Tsutomu Shibayama nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời chia sẻ những ký ức tuổi thơ gắn liền với Doraemon - bộ phim đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Không ít ý kiến cho rằng các phần phim do ông thực hiện, đặc biệt là giai đoạn trước năm 2005, đã trở thành dấu ấn quan trọng trong lịch sử anime Nhật Bản.

Với hơn 60 năm cống hiến, Tsutomu Shibayama được xem là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực hoạt hình. Những tác phẩm của ông, đặc biệt là loạt phim Doraemon, vẫn tiếp tục được khán giả yêu mến và ghi nhớ như một phần không thể thiếu của ký ức nhiều thế hệ.