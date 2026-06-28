Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Tối 27/6, bên dòng sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về Đà Nẵng để chờ đợi đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dem_cuoi_vong_loai_diff_2026_uc_-_bo_dao_nha_tranh_ve_vao_chung_ket.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_dem_cuoi_vong_loai_diff_2026_uc_-_bo_dao_nha_tranh_ve_vao_chung_ket.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật