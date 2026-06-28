Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 27/6, bên dòng sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về Đà Nẵng để chờ đợi đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.

