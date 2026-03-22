Đình Đình Bảng - đình cổ gần 300 năm ở Kinh Bắc

Chủ Nhật, 08:30, 22/03/2026
VOV.VN - Trải qua gần 300 năm, đình Đình Bảng vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn từ mặt bằng, chất liệu đến kết cấu, điêu khắc trang trí… là một trong những di sản văn hóa đặc sắc của người dân xứ Kinh Bắc.

Đình Đình Bảng xưa thuộc tổng Phù Lưu, phủ Từ Sơn, nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngôi đình là công trình văn hóa, tín ngưỡng được xây dựng vào đầu thế kỷ 18 với kiến trúc bề thế, trang trí chạm khắc tinh xảo.

Đình Đình Bảng là một ngôi đình cổ kính nổi tiếng nhất của đất Kinh Bắc, được xây dựng năm 1700 và đến năm 1736 mới được hoàn thành, do công đầu của quan Nguyễn Thạc Lượng, người Đình Bảng và vợ là Nguyễn Thị Nguyên quê ở Thanh Hóa đã mua gỗ lim về dâng làng xây dựng đình.

Cũng như nhiều đình làng Việt Nam dựng vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, đình Đình Bảng có kiến trúc bề thế, hòa hợp với thiên nhiên. Đình có mái dài, cao, các góc mái “tàu đao” được làm cong uốn ngược, lớp ngói mũi hài dày bản, rộng khổ

Đình Đình Bảng nổi tiếng với nghệ thuật điêu khắc, trang trí trên các bộ phận kiến trúc với hàng trăm đồ án hoa văn phong phú, những tác phẩm điêu khắc trang trí kiến trúc tiểu biểu dân tộc thế kỷ 18. Nếu nói về kiến trúc thì có lẽ không đâu có thể so sánh với đình Đình Bảng. Có tất cả 28 kiểu chạm khắc bộ long với hàng chục kiểu chạm khắc bộ ly, qu,y phượng và không bộ nào giống nhau về hình thể cũng như kích cỡ.

"Đình Đình Bảng được xây dựng cách đây khoảng 300 năm từ thời Lê Trung Hưng với nhiều kiến trúc đặc biệt mà các thợ tài hoa của xứ Đông, xứ Đoài ở đây làm nên. Trong đó, ví dụ như về đầu rồng ở đình này thì có vài chục cái đầu rồng, biểu tượng của triều đình, nhà vua. Còn các tích trong dân gian có cái gì thì trong Đình Bảng có cái đó. Ví dụ Tùng, Trúc, Cúc, Mai tứ quý, rồi Long Ly, Quy, Phụng đều có, anh hùng tương ngộ… là những biểu tượng được chạm khắc trong đình", ông Nguyễn Danh Mã, Trưởng ban Quản lý di tích đình Đình Bảng, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Đình Đình Bảng là một trong những ngôi đền đẹp nhất xứ Kinh Bắc

Đình Đình Bảng là nơi hội tụ văn hóa tín ngưỡng, nguyên trước Đình thờ 3 vị nhiên thần: Cao Sơn đại vương (Thần Đất), Thuỷ Bá đại vương (Thần Nước) và Bạch Lệ đại vương (Thần Trồng Trọt), đây là các vị thần được cư dân nông nghiệp tôn thờ, cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt.

Tại đình làng, nhân dân cũng thờ Lục Tổ (6 vị có công lập lại làng vào thế kỷ XV). Sau này khi đền Lý Bát Đế bị thực dân pháp phá năm 1948, nhân dân đã tiếp nhận bài vị của tám vị vua triều Lý về thờ tại đình Đình Bảng.

Trên 28 chiếc kẻ hiên là 28 đầu rồng, mỗi đầu mang một vẻ riêng và sinh động

 

Đình Đình Bảng không chỉ là kiệt tác kiến trúc mà còn gắn liền với những dấu ấn lịch sử cách mạng.

Tháng 2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đình Đình Bảng - địa điểm dự bị để họp phiên đầu tiên Quốc hội khóa 1.

Tháng 10/1946, Bác Hồ về đình Đình Bảng và thăm cụ Nguyễn Phụ Doãn, người cao tuổi nhất trong làng.

Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Tự hào truyền thống lịch sử địa phương, người dân Đình Bảng vẫn luôn gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của địa phương, giá trị đình Đình Bảng.

Diễn ra từ ngày 14-16/2 âm lịch, Lễ hội Đình Bảng tưởng nhớ 3 nhiên thần là Cao Sơn Đại Vương (Thần Núi), Thủy Bá Đại Vương (Thần Nước), Bạch Lệ Đại Vương (Thần Đất) và 6 vị thần là 6 vị tổ của 6 dòng họ có công xây dựng lại làng sau cuộc tàn phá của quân Minh vào thế kỷ XV.

Diệu Linh/VOV2
