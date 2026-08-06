English
/ DI SẢN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa bản sắc văn hóa người Mường trở thành động lực phát triển du lịch cộng đồng

Thứ Năm, 12:02, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tọa đàm khoa học "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại" được tổ chức sáng 6/8 tại Hà Nội, gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa người Mường trong giai đoạn phát triển mới.

Tọa đàm khoa học "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại" được tổ chức sáng 6/8 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn: Nhận diện các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa người Mường; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Mường trong bối cảnh đương đại.

Theo PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm đặc biệt cho đối với phát triển văn hóa, xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững. 

Trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tư duy "bảo tồn để lưu giữ" được chuyển sang "bảo tồn để phát triển", lấy cộng đồng làm chủ thể của di sản và coi văn hóa là nguồn lực phục vụ phát triển bền vững, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Dua ban sac van hoa nguoi muong tro thanh dong luc phat trien du lich cong dong hinh anh 1
Tọa đàm khoa học "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại" được tổ chức sáng 6/8 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trong dòng chảy chung đó, việc nghiên cứu về văn hóa người Mường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là một trong những cộng đồng cư dân có lịch sử lâu đời ở Việt Nam, người Mường lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đặc sắc với hệ thống ngôn ngữ, Mo Mường, cồng chiêng, tri thức bản địa, kiến trúc nhà sàn, các nghi lễ vòng đời, thiết chế cộng đồng cùng nhiều loại hình văn hóa dân gian có giá trị. Đó không chỉ là những thành tố tạo nên bản sắc của cộng đồng người Mường mà còn góp phần làm giàu sự đa dạng trong nền văn hóa thống nhất của quốc gia. 

"Ngoài ý nghĩa tìm hiểu văn hóa dân tộc Mường, các kết quả nghiên cứu nhằm khẳng định một giá trị lớn hơn: Đa dạng văn hóa chính là sức mạnh của quốc gia. Việt Nam hiện có 54 dân tộc, là một trong những quốc gia có sự đa dạng văn hóa nổi bật trong khu vực. Việc nghiên cứu và gìn giữ văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là củng cố nền tảng đoàn kết, chủ quyền và sức mạnh quốc gia cho các thế hệ mai sau", ông Nguyễn Xuân Trung, đại diện Ban tổ chức phát biểu tại tọa đàm.

Dua ban sac van hoa nguoi muong tro thanh dong luc phat trien du lich cong dong hinh anh 2
Ông Nguyễn Xuân Trung - đại diện Ban tổ chức tọa đàm "Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại"

Phát triển du lịch văn hóa Mường dựa vào cộng đồng

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Giang (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), với Ninh Bình, các nguồn tư liệu địa phương và tư liệu quản lý di sản cho thấy người Mường tập trung chủ yếu ở khu vực Nho Quan và một phần Tam Điệp, không gian thực hành di sản tập trung tại khu vực Nho Quan, nơi có đông đảo đồng bào Mường sinh sống và còn bảo lưu nhiều nét văn hóa truyền thống. Điều này cho phép đặt Ninh Bình như một tiểu vùng văn hóa Mường có vị trí riêng, nhưng vẫn nằm trong không gian Mường liên vùng rộng hơn.

Dua ban sac van hoa nguoi muong tro thanh dong luc phat trien du lich cong dong hinh anh 3
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa dân tộc bản địa.

Một điểm đáng chú ý là người Mường ở Ninh Bình cư trú trong không gian chuyển tiếp giữa núi đá vôi, vùng đệm rừng Cúc Phương, thung lũng và đồng bằng. Chính điều kiện ấy làm cho văn hóa Mường ở đây vừa mang các đặc trưng chung của văn hóa thung lũng, vừa chịu tác động mạnh của giao lưu với người Việt vùng đồng bằng, của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các trung tâm văn hóa - giáo dục - lịch sử. Trong đó, khu vực Cúc Phương đang khai thác lợi thế tự nhiên gắn với bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch cộng đồng, trong đó thôn Nga 1 là một ví dụ về cộng đồng Mường còn lưu giữ nhiều nếp sống và sinh hoạt văn hóa tộc người.

Nghiên cứu của TS. Trần Thị Hồng Yến (Trường Đại học Intracom) chỉ ra rằng, tại tỉnh Ninh Bình hiện nay đã có một số mô hình khai thác du lịch gắn với văn hóa Mường, như sản phẩm “Mường tour - động Thiên Hà” vận động đồng bào Mường ở xã Quảng Lạc cũ xuống bản Thổ Hà (xã Sơn Hà cũ nay là phường Tây Hoa Lư) để tái hiện các sinh hoạt đời thường tại nhà sàn và thành lập đội văn nghệ. Sản phẩm này được khách quốc tế đặc biệt yêu thích vì sự thanh bình và lòng hiếu khách. Ngoài ra, các mô hình du lịch sinh thái - văn hóa tại vườn quốc gia Cúc Phương đã khai thác không gian văn hóa tại các bản làng người Mường ở vùng đệm; trải nghiệm lưu trú tại nhà sàn truyền thống (homestay); tìm hiểu “tri thức dân gian” của người Mường về cây thuốc nam, kỹ năng đi rừng, và triết lý sống hòa hợp, tôn trọng thần linh cai quản núi rừng….

Dua ban sac van hoa nguoi muong tro thanh dong luc phat trien du lich cong dong hinh anh 4
Cộng đồng người Mường ở khu vực Cúc Phương, Ninh Bình.

Các chuyên gia khẳng định, cần phát triển du lịch văn hóa Mường theo nguyên tắc dựa vào cộng đồng. Khi đặt chủ thể cộng đồng vào trung tâm, người Mường không nên chỉ là đối tượng được nghiên cứu, được trình diễn hay được quảng bá, mà phải là chủ thể tham gia quyết định cách thức di sản của dân tộc mình được bảo tồn, truyền dạy và phát huy.

Du lịch có thể tạo sinh kế, khơi dậy niềm tự hào và làm tăng sự hiện diện của văn hóa Mường trong đời sống đương đại. Nhưng phát triển du lịch không đúng cách cũng có thể làm biến dạng di sản, nếu văn hóa nặng tính trình diễn. "Đối với Ninh Bình, nơi có nhiều không gian du lịch - sinh thái - tâm linh, cần đặc biệt thận trọng để văn hóa Mường không bị sử dụng như một phụ kiện trang trí. Phát triển du lịch văn hóa Mường cần dựa trên tham vấn cộng đồng, chia sẻ lợi ích, tôn trọng nghi lễ thiêng, bảo vệ không gian sống và bảo đảm người Mường có quyền kiểm soát cách văn hóa của mình được giới thiệu", PGS.TS Nguyễn Trường Giang cho biết.

Hải Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nét đẹp văn hóa các dân tộc tạo sức hút cho du lịch Điện Biên
Nét đẹp văn hóa các dân tộc tạo sức hút cho du lịch Điện Biên

VOV.VN - Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi được triển khai đã mở ra cơ hội mới cho tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Nét đẹp văn hóa các dân tộc tạo sức hút cho du lịch Điện Biên

Nét đẹp văn hóa các dân tộc tạo sức hút cho du lịch Điện Biên

VOV.VN - Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi được triển khai đã mở ra cơ hội mới cho tỉnh Điện Biên trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hoá dân tộc thiểu số ở Gia Lai
Phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hoá dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Vùng cao nguyên tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều di sản đặc sắc như: Không gian văn hoá cồng chiêng, sử thi, kiến trúc nhà rông, đời sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Jarai và Bahnar. Kho tàng văn hoá này đang được đưa vào sản phẩm du lịch, mang lại giá trị cho cộng đồng và nguồn thu bền vững cho địa phương.

Phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hoá dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát triển du lịch bền vững từ sức sống văn hoá dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Vùng cao nguyên tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều di sản đặc sắc như: Không gian văn hoá cồng chiêng, sử thi, kiến trúc nhà rông, đời sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Jarai và Bahnar. Kho tàng văn hoá này đang được đưa vào sản phẩm du lịch, mang lại giá trị cho cộng đồng và nguồn thu bền vững cho địa phương.

Cơ hội quảng bá du lịch từ Cuộc thi Hoa hậu Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cơ hội quảng bá du lịch từ Cuộc thi Hoa hậu Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra tối 15/11/2025 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sự kiện này là cơ hội lớn để Sơn La quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước.

Cơ hội quảng bá du lịch từ Cuộc thi Hoa hậu Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cơ hội quảng bá du lịch từ Cuộc thi Hoa hậu Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra tối 15/11/2025 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sự kiện này là cơ hội lớn để Sơn La quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước.

Sống chậm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
Sống chậm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Nếu bạn đang tìm một nơi yên bình để sống chậm, “chữa lành”, để xóa đi những căng thẳng, lo toan bộn bề của nhịp sống đô thị, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi vừa có thể vui chơi, học hỏi, vừa là một chốn bình yên để nghỉ ngơi thư giãn.

Sống chậm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Sống chậm ở Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - Nếu bạn đang tìm một nơi yên bình để sống chậm, “chữa lành”, để xóa đi những căng thẳng, lo toan bộn bề của nhịp sống đô thị, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi vừa có thể vui chơi, học hỏi, vừa là một chốn bình yên để nghỉ ngơi thư giãn.

Chính sách mới đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chính sách mới đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng nhiều chính sách mới về thông tin, thăm hỏi, hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi ốm đau hoặc gặp khó khăn, đồng thời được biểu dương, khen thưởng và tôn vinh định kỳ.

Chính sách mới đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách mới đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Theo Nghị định 307/2026/NĐ-CP, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng nhiều chính sách mới về thông tin, thăm hỏi, hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi ốm đau hoặc gặp khó khăn, đồng thời được biểu dương, khen thưởng và tôn vinh định kỳ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc