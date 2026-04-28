Lễ hội Đền Đô ở Bắc Ninh tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, lễ hội Đền Đô năm 2026 là dịp kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đăng quang Hoàng Đế (15/3 năm Canh Tuất 1010 -15/3 năm Bính Ngọ 2026). Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và long tự hào dân tộc gắn với khánh thành công trình thi công giai đoạn 1 dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ các vị vua Triều Lý - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô.

Năm nay, Lễ hội Đền Đô được tổ chức nhằm kỷ niệm 1016 năm ngày đức vua Lý Thái Tổ đăng quang (1010 - 2026) diễn ra từ ngày 30/4 - 2/5 (tức từ 14/3 - 16/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô và khu vực lân cận với quy mô cấp phường, do UBND phường Từ Sơn tổ chức.

Phần lễ có các hoạt động: Tế lễ, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô và các di tích liên quan đến vương triều Lý trên địa bàn phường Từ Sơn; Lễ rước từ Đền Đô - Đền Rồng về Chùa Ứng Tâm và Lễ rước Mẫu từ Chùa Ứng Tâm về Đền Đô; Lễ tuyên Chiếu dời đô của đức vua Lý Thái Tổ.

Phần hội, tổ chức Triển lãm trưng bày cổ vật tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng và khai mạc triển lãm Sinh vật cảnh; khai mạc tuyến phố đi bộ với các hoạt động giới thiệu không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh, văn hóa đường phố, các trò chơi dân gian, trưng bày giới thiệu sách, không gian ẩm thực 3 miền…

Tổ chức hát quan họ thuyền Rồng trên hồ bán nguyệt, biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư; thi đấu cờ tướng, vật, bóng chuyền da, bóng bàn, giải pickleball, thi gói bánh Phu Thê, thi nấu cơm niêu đất, giao lưu thơ, trò chơi đập niêu đất, bắt lợn, thi thả chim bồ câu bay, thể dục dưỡng sinh, chương trình văn nghệ tổng hợp…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Cao Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, năm 2025 lễ hội mang tính chất quy mô cấp tỉnh, còn năm nay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Từ Sơn là địa phương tổ chức lễ hội Đền Đô năm 2026.

Năm nay, quy mô lễ hội mở rộng với hội chợ, phố đi bộ bên ngoài di tích Đền Đô, thuộc khu vực trung tâm phường. Phường tận dụng các tờ gấp truyền thông lên tàu 5 cửa ô. Lễ hội Đền Đô 2026 tổ chức lễ rước kiệu có 9 kiệu Vua, 1 kiệu Mẫu, 1 Long Đình. Phường cũng thành lập ban tổ chức lễ hội, phân công người phụ trách an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Ngành y tế, văn hóa sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm trong suốt lễ hội và tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết. Cạnh đó, phường cũng giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Theo bà Liên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô được xây dựng lại năm 1989. Sau gần 40 năm, Nhà nước quan tâm, đầu tư trùng tu tôn tạo lại với 16 hạng mục công trình, phụ trợ. Hạng mục chính như nhà Phương Đình, nhà Tiền Tế, nhà Chuyển Bồng, Hậu cung, nhà Mã, nhà Kiệu, nhà Bia, nhà Mẫu… cơ bản hoàn thành đón tiếp du khách trong dịp này. Việc tư bổ tôn tạo đáp ứng được yêu cầu giữ nguyên bản, đáp ứng quy định vì đây là công trình văn hóa đặc biệt.

Đặc sắc lễ hội Đền Đô

Để tổ chức tốt lễ hội, UBND phường Từ Sơn đã thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung, phần việc trước, trong và sau lễ hội.