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UNESCO thông qua tầm nhìn chỉnh trang, tôn tạo Hoàng thành Thăng Long

Thứ Năm, 18:05, 23/07/2026
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VOV.VN - Ủy ban Di sản thế giới đã chính thức thông qua “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long” tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan (Hàn Quốc). Quyết định được đánh giá là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên.

Ngày 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Bexco (TP Busan, Hàn Quốc), trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Lee Byong Hyun đã gõ búa thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25, chính thức thông qua “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long”.

Theo đó, Ủy ban Di sản thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế; phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội, văn hóa, lịch sử, đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội và nhân dân cả nước. Uỷ ban cũng đánh giá cao Việt Nam về Tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng Tầm nhìn mà Uỷ ban Di sản đã phê duyệt.

unesco thong qua tam nhin chinh trang, ton tao hoang thanh thang long hinh anh 1
Hoàng thành Thăng Long

Từ Trung tâm Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồ sơ; nhấn mạnh các thành viên Uỷ ban Di sản thế giới đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác, đồng hành với Trung tâm Di sản thế giới, ICOMOS trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định của Công ước Di sản thế giới, tuân thủ cam kết của Việt Nam, phát huy hơn nữa giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Kết quả đạt được tại Kỳ họp lần này thể hiện sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các nhà khoa học trong và ngoài nước với thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng, đệ trình hồ sơ.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo khẳng định, hồ sơ có giá trị quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với thế giới, nhấn mạnh đây là hình mẫu hợp tác giữa quốc gia thành viên với UNESCO và cơ quan tư vấn, là điển hình bảo tồn di sản cho các quốc gia khác và mở ra một hướng mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.  

Di sản Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, trung tâm quyền lực chính trị liên tục qua 13 thế kỷ của Việt Nam. Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long được Ủy ban Di sản thế giới thông qua, mở ra việc tiếp tục chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, góp phần tái hiện lịch sử dân tộc, khơi dậy sức mạnh hội tụ hàng nghìn năm và niềm tự hào về cội nguồn, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ hôm nay và mai sau.

unesco thong qua tam nhin chinh trang, ton tao hoang thanh thang long hinh anh 2
Điện Kính Thiên

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã chủ trì các cuộc làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al-Fayez, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo, Chủ tịch Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế ICOMOS Teresa Patricio và Tổng Giám đốc ICOMOS Céline Noguès-Weber, Giám đốc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN Tim Badman để thúc đẩy hợp tác đa phương và các hồ sơ đề cử, bảo tồn di sản quan trọng của Việt Nam.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, Lãnh đạo UNESCO, IUCN, ICOMOS đánh giá cao hợp tác tốt đẹp cũng như đóng góp quan trọng, hiệu quả của Việt Nam trong các cơ chế điều hành then chốt của Tổ chức; hoan nghênh sự nghiêm túc, trách nhiệm chuyên nghiệp của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Di sản thế giới, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới tại Việt Nam; bày tỏ sẵn sàng đồng hành, tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực di sản thế giới nhằm triển khai chiến lược cũng như quyết sách lớn của Việt Nam gắn với phát triển văn hoá; hoan nghênh Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực (Hà Nội, 9/2026), chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của UNESCO, ICOMOS trong quá trình xây dựng Hồ sơ bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long; nhấn mạnh ý nghĩa của đối thoại xây dựng và tin cậy lẫn nhau, mong tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ICOMOS trong phát huy giá trị di sản thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công chia sẻ nỗ lực bảo tồn hai di sản liên tỉnh của Việt Nam là Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà, cam kết thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của Uỷ ban Di sản thế giới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ICOMOS và IUCN bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Kỳ họp 48 Uỷ ban Di sản thế giới sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 29/7/2026 để xem xét 33 hồ sơ ghi danh di sản mới và gần 180 hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hà Phương/VOV.VN
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