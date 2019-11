2 siêu sao Matt Damon và Christian Bale hợp tác trong “Ford v Ferrari“

Bên cạnh nội dung dựa trên một sự kiện từng làm chấn động ngành công nghiệp ô tô nói chung và bộ môn đua xe thể thao nói riêng, “Ford v Ferrari” còn đánh dấu sự hợp tác giữa ba tên tuổi cực kì nổi tiếng tại Hollywood. Đó là đạo diễn James Mangold cùng hai tài tử Matt Damon, Christian Bale.

Ngay từ lúc công bố dự án, Ford v Ferrari (Cuộc Đua Lịch Sử) nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình lẫn khán giả mộ điệu, đặc biệt là những tín đồ yêu xe và đam mê tốc độ. Tái hiện câu chuyện có thật về cuộc “so găng” giữa hai tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ô tô thế giới: Henry Ford II với Enzo Ferrari, tác phẩm sẽ đem lại cảm giác hồi hộp, phấn khích không kém gì Rush - một bộ phim cũng khai thác đề tài tiểu sử, đua xe thể thao đã từng làm được cách đây 6 năm.

Hồi thập niên 60, khi bộ môn đua xe thể thao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì Ford, thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ cũng chẳng chịu khoanh tay đứng nhìn. Vì mong muốn giành chiến thắng tại sân chơi của các ông lớn Châu Âu, chủ tịch Henry Ford II (Tracy Letts) từng tổ chức thương thảo để “mua đứt” hãng Ferrari. Tiếc thay, thỏa thuận lại bất ngờ đổ bể vào phút chót. Thậm chí, huyền thoại Enzo Ferrari (Remo Girone) đã thẳng thừng chỉ trích phái đoàn Mỹ bằng những lời lẽ cực kì khó nghe. Ngay lập tức, chủ tịch tập đoàn Ford tuyên bố rằng, họ sẽ “chôn vùi” Ferrari ở đường đua quốc tế.

Nói là làm, Henry Ford II bắt đầu dồn hết tâm trí lẫn tiền bạc nhằm chế tạo ra “con chiến mã” tốt nhất. Với tham vọng khuất phục nhà Ferrari ở 24 Hours of Le Mans, giải đua xe đường trường lâu đời và khắc nghiệt nhất hành tinh, ông liền chiêu mộ nhóm kỹ sư do bậc thầy thiết kế Carroll Shelby (Matt Damon) cùng tay lái lụa Ken Miles (Christian Bale) dẫn dắt. Sau nhiều lần thử nghiệm, cải tiến, năm 1966, bằng đứa con tinh thần Ford GT40 Mk.II, bộ đôi này đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh thách thức “gã khổng lồ nước Ý” .

Hơn nữa, Ford v Ferrari còn chứng kiến màn kết hợp thú vị của hai tài tử hạng A Matt Damon cùng Christian Bale. Góp mặt ở biết bao dự án đình đám (Good Will Hunting – 1997, Saving Private Ryan – 1998, The Departed – 2006, The Martian – 2015…) lẫn đón nhận vô số giải thưởng/đề cử diễn xuất, Matt Damon luôn góp mặt trong danh sách những ngôi sao Hollywood được trả thù lao cao nhất mọi thời đại. Chẳng hề kém cạnh bạn đồng nghiệp, “tắc kè hoa” Christian Bale cũng khiến người xem phải trầm trồ trước khả năng biến hóa, thay đổi ngoại hình 180 độ. Đặc biệt, nhằm hóa thân thành nhân vật Ken Miles, anh đã gấp rút giảm cân để có thân hình giống hệt tay lái kiệt xuất ấy lúc sinh thời.

Ford v Ferrari (Cuộc Đua Lịch Sử) dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 29/11/2019./.

Land Rover Defender 2020 góp mặt trong phim James Bond VOV.VN - Chiếc Land Rover Defender 2020 sẽ góp mặt trong bộ phim James Bond “NoTime To Die” mới.