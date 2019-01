3 siêu phẩm hoạt hình được ngóng chờ nhất nửa đầu năm 2019

2019 đánh dấu một năm khởi sắc với sự trở lại của nhiều thương hiệu điện ảnh tỉ đô đình đám, trải dài ở nhiều thể loại. Ngoài những bom tấn siêu anh hùng và hành động với phần kĩ xảo đỉnh cao dành cho các thanh thiếu niên, địa hạt phim hoạt hình cũng sẽ đem lại nhiều phút giây giải trí bổ ích, lý thú dành cho các khán giả nhí.

"Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn" (6/2/2019 – Mùng 2 Tết)

Bộ phim thứ ba, cũng là phần cuối cùng của một trong những thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh – How To Train Your Dragon sẽ chính thức chào sân vào dịp Tết Cổ truyền với tên gọi "Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn" (Tựa gốc: How To Train Your Dragon: The Hidden World).

Trong phần 3 của tựa phim hoạt hình đình đám này, sau khi Hiccup tạo ra một thế giới hòa bình cho loài rồng, Răng Sún đã tình cờ làm quen với một nàng rồng trắng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Với việc đã trở thành người lãnh đạo, gánh trên vai trọng trách gìn giữ sự an nguy cho vùng Berk, tình bạn giữa người tộc trưởng Hiccup và Răng Sún sẽ gặp thêm trở ngại khi Hiccup không thể mãi cuốn theo những cuộc phiêu lưu bất tận với cậu bạn rồng đáng yêu.

Bên cạnh đó, một nhân vật mới với tạo hình hung dữ và đôi mắt nham hiểm, đứng đầu thế lực đen tối đe dọa mang theo bao hiểm nguy ập đến. Giờ đây, đôi bạn khăng khít Hiccup – Răng Sún đều phải anh dũng đứng lên thực hiện sứ mệnh của mình để bảo vệ mọi thứ họ trân quý.

Trong "Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn", đạo diễn của loạt phim Dean DeBlois sẽ trở lại cùng toàn bộ dàn sao: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harington, Craig Ferguson và F. Murray Abraham. Bộ phim được sản xuất bởi Brad Lewis (Ratatouille, ANTZ) và nhà sản xuất quen thuộc của phần phim trước Bonnie Arnold (Toy Story, Tarzan).

""Công viên kỳ diệu"" (15/3/2019)

Sang tháng 3, hãng phim Paramount sẽ tái xuất cùng "Công viên kỳ diệu" (Tựa gốc: Wonder Park) – một tác phẩm được tạo ra dưới trướng xưởng hoạt hình đến từ Tây Ban Nha Ilion Animations Studio hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm tại công viên diệu kỳ một cách chân thật và sống động nhất. Với phần hình ảnh đồ họa tuyệt đẹp cùng câu chuyện về chuyến phiêu lưu trong thế giới phép màu đầy lì kì nhưng không kém phần ý nghĩa, "Công viên kỳ diệu" được đánh giá sẽ là một bộ phim không chỉ các bạn khán giả nhỏ mà các khán giả trong độ tuổi trưởng thành cũng không thể bỏ lỡ.

PC_Article_Middle

Bộ phim sẽ theo chân June, một cô bé với trí tưởng tượng tuyệt vời luôn mơ ước có một công viên kỳ ảo do chính mình tạo ra. Thế nhưng, liệu xứ sở thần tiên này có phải luôn là nơi tràn ngập niềm vui, khi mà bất ngờ có một thứ đáng sợ đuổi theo những người bạn đồ chơi. Và Wonderland có thật là một nơi hiện hữu đâu đó trên đời hay chỉ là trí tưởng tượng của một cô gái bé nhỏ?

"Đẳng cấp thú cưng 2" (7/6/2019)

Siêu phẩm hoạt hình về các loài thú cưng dễ thương nhất hành tinh với tên gọi "Đẳng cấp thú cưng 2" (Tựa gốc: The Secret Life of Pets 2) sẽ chính thức công phá màn ảnh rộng vào mùa hè 2019.

Với việc tiếp nối câu chuyện của phần đầu tiên được phát hành năm 2016 đã đốn tim hàng triệu người hâm mộ, câu chuyện của phần phim mới này sẽ tiếp tục theo chân đám thú cưng siêu quậy như cặp đôi cún ngoan Max – Gidget, “chị đại” mèo xám lắm chiêu Chloe hay “đại ca” thỏ trắng “lừa tình nhất hệ Mặt trời” SnowBall, về những điều diễn ra trong cuộc sống của thú cưng sau khi chủ của chúng đi làm hoặc đi học hàng ngày./.