6 bộ phim truyền cảm hứng về người da đen và nạn phân biệt chủng tộc

Tạp chí Vogue mới đây đã đề xuất những bộ phim về đề tài người da đen truyền cảm hứng...

1. School Daze (1988)

Theo Giáo sư Richard Purcell, Đại học Carnegie Mellon, đây là một trong những bộ phim của đạo diễn Spike Lee mà ông yêu thích nhất. Phim lấy bối cảnh hư cấu tại một trường đại học vốn là trường dành riêng cho người da đen, thể hiện rõ nét sự chia rẽ tồn tại giữa những người da đen. Những kịch tính của “School Daze” diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc toàn cầu lan rộng khắp thế giới, những lời kêu gọi thoái vốn khỏi các thực thể phân biệt chủng tộc và cuộc đấu tranh chính trị của người da đen trong thập niên 1980.

2. Just Mercy (2019)

Dựa trên hồi ký của vị luật sư dân quyền và nhà hoạt động công bằng xã hội Bryan Stevenson, Just Mercy kể câu chuyện về một luật sư trẻ nỗ lực không mệt mỏi để giải thoát một người đàn ông da đen bị kết án sai, với bản án tử hình. Bộ phim phơi bày sự phân biệt chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Just Mercy cũng nhấn mạnh công việc đầy cảm hứng của Tổ chức Sáng kiến Công lý Bình đẳng, trong đó Stevenson là người sáng lập và giám đốc điều hành. Bộ phim không chỉ khiến khán giả suy ngẫm về đạo đức xã hội của chúng ta mà còn đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động để cùng nhau đoàn kết, trở thành một cộng đồng để chống lại sự bất công chủng tộc và mang lại những cải cách mang tính thực chất. Bộ phim là sự lựa chọn của Giáo sư Jami Ramberan, từ Đại học Howard.

3. Do the Right Thing (1989)

Lấy bối cảnh là ngày nóng nhất của mùa hè ở Brooklyn, bộ phim phản ánh những gì có thể xảy ra khi căng thẳng chủng tộc leo thang và cảnh sát can thiệp. Kết quả, một thứ quá quen thuộc: bạo loạn. Nỗi ám ảnh hơn nữa là cách mà nhân vật yêu quý Radio Raheem chết, do bị chẹn cổ. Đây là số phận bi thảm giống như Michael Stewart, Eric Garner và gần đây nhất là George Floyd. Bộ phim táo bạo này nhắc nhở chúng ta về cái vòng luẩn quẩn của phân biệt chủng tộc và làm thế nào nó có thể phát tác trong các tổ chức và cộng đồng.

4. Daughters of the Dust (1991)

Bộ phim lấy bối cảnh năm 1902 về hòn đảo ngoài khơi bang Georgia, với đồn điền tràm và những cộng đồng vẫn còn đậm nét truyền thống của tổ tiên châu Phi. Thông qua một câu chuyện được kể từ lời nguyền của một cô gái da đen, chúng ta thấy được những người phụ nữ của gia đình đã nỗ lực đấu tranh để thoát khỏi thế giới phân biệt, đối xử.

5. Paris bùng cháy (1990)

‘Paris bùng cháy’ là một bộ phim cho thấy sự ảnh hưởng của những người phụ nữ da đen, da nâu, dân chuyển giới và những người đồng tính nam. Bộ phim giới thiệu cách thức mà văn hóa của những người LGBTQ (đồng tính và chuyển giới) tìm không gian riêng của mình, không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển mạnh mẽ.

6. Rafiki (2018)

Phim kể về hai cô gái tuổi teen yêu nhau, sinh sống ở một trong những quốc gia chống LGBTQ mạnh mẽ nhất thế giới. Bộ phim nhấn mạnh sự tận hưởng những cảm xúc hạnh phúc trong tình yêu của hai nhân vật chính. Phim cũng sử dụng những gam màu tươi sáng với cảnh quan quyến rũ ở Nairobi./.