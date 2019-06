“Bão ngầm”: Series phim hình sự chân thực, hứa hẹn đầy hấp dẫn

“Bão ngầm” là dự án phim truyền hình dài 45 tập được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do trung tá - nhà văn Đào Trung Hiếu chắp bút. Tác giả Đào Trung Hiếu vốn xuất thân từ trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phó đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, từ thực tiễn gần 20 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu với tội phạm, với tình yêu nghề, Trung tá Hiếu đã viết tác phẩm "Bão ngầm" phản ánh chân thực tính khốc liệt của cuộc đấu tranh bài trừ ma tuý và tội phạm hình sự của lực lượng công an nhân dân.

Tiểu thuyết trinh thám hình sự "Bão ngầm" của trung tá Đào Trung Hiếu.

Năm 2015, tại cuộc thi sáng tác “70 năm những trang sách vàng Công an nhân dân”, tiểu thuyết “Bão ngầm” của trung tá Đào Trung Hiếu được Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an đã giành giải A trong số 600 tác phẩm dự thi.

Series phim "Bão ngầm" là câu chuyện về hành trình điều tra khám phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Từ kết quả của một trận đánh lớn, ban chuyên án phát hiện nguồn gốc ma tuý được sản xuất trong nước.

Lực lượng phá án phải lần dấu vết từ những thông tin mơ hồ, rời rạc để tìm ra tên trùm đường dây đội lốt doanh nhân, điều hành mạng lưới sản xuất và mua bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam đưa ra nước ngoài.

Phim không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn và mưu lược của lực lượng công an đối với tội phạm, mà còn đề cập đến một cuộc chiến khác trong nội bộ và nội tâm người lính khi đứng trước những sự lựa chọn giữa trung thực hay giả dối, liêm chính hay tha hóa, phụng công hay tư lợi… Đó là những cơn bão không nhìn thấy bằng mắt thường.

Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ tại buổi họp báo.

Trong buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim vào chiều 14/6, kể về quá trình hình thành ý tưởng phim, trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ: "Sau thành công của tiểu thuyết “Bão ngầm”, ý tưởng chuyển thể câu chuyện này thành phim của tôi đã được đồng đội nào ủng hộ nhiệt liệt. Vậy là tôi lại “liều”, thử sức mình trong một lĩnh vực chưa từng biết đến trước đó. Tôi viết dưới sự thôi thúc bởi tình yêu, ân tình với đồng đội. Chúng tôi có rất nhiều xúc cảm bên nhau, chung đụng trong những giờ phút cận kề sống chết. Đến nay dù đã trở thành nhà văn - nhà báo nhưng tình cảm với anh em, nỗi nhớ nghề vẫn còn vẹn nguyên. Sau gần 2 năm miệt mài, tôi đã hoàn thành 2250 trang kịch bản và chuyển giao cho nhà sản xuất phim Phương Sáng."

Đặc biệt, anh còn khẳng định, so với các bộ phim về cảnh sát hình sự trước đó, "Bão ngầm" có điểm khác biệt lớn, đó là tính chân thực. "Người khác làm phim về công an, về tội phạm, họ phải tưởng tượng, nên có thể suy nghĩ của họ chưa đúng, chưa tới về mảng đề tài khu biệt này. Còn tôi là người trong cuộc, đi ra từ cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, nên tôi có cảm xúc và có chất liệu thật sự về đời sống trong lĩnh vực này. Đây sẽ là một trong những bộ phim chân thực nhất, chạm tới đáy nhất về người lính hình sự”, trung tá công an chia sẻ.

Nhận xét về giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch bản phim "Bão ngầm", Hội đồng thẩm định phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá đây là một kịch bản hay, bởi tác giả đã đưa ra được cả một “thế giới hình sự” với những tội ác ghê gớm, những nhân vận quái kiệt của cả hai phe chính và tà, những âm mưu, thủ đoạn với những tình huống rợn người. Tất cả được trình bày trong một câu chuyện rất tường tận, phong phú và tỉ mỉ. “Có thể thấy rõ đặc tính nổi bật trong kịch bản này là sự tâm huyết, đau đáu, được hun đúc, tích tụ qua rất nhiều năm tháng bám sát, thấu hiểu hiện thực cuộc sống. Các sự kiện, tình huống được miêu tả sống động, chân thực ngay từ những trang viết đầu tiên đến những cảnh cuối cùng. Đây là ưu điểm vượt trội mà không nhiều kịch bản ở mảng đề tài đấu tranh chống tội phạm có được”.

Dàn diễn viên của bộ phim trò chuyện với khán giả, báo chí trong lễ ra mắt.

Bộ phim sẽ được xây dựng với tiết tấu nhanh, những tuyến truyện đan bện vào nhau một cách logic, chặt chẽ. Những cuộc đấu trí, đấu mưu ly kỳ, những trận đánh gay cấn, dữ dội cùng sự ác hiểm trong thế giới tội phạm...sẽ được tái hiện, phản ánh sinh động trong bộ phim. Bên cạnh đó, tác giả đã khéo léo chuyển hoá các tình tiết truyện để vừa đảm bảo tính hấp dẫn, logic, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

"Bão ngầm" sẽ chính thức được khởi quay vào tháng 6 này và dự kiến thời gian sản xuất trong vòng 8 tháng. Bộ phim sẽ được ghi hình tại Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương. Trong đó, bối cảnh 70% nội dung phim sẽ quay tại tỉnh Yên Bái - nơi tác giả từng là trinh sát ma túy bám địa bàn này.

Phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Minh Châu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Nguyễn Hải, nghệ sĩ Trọng Hải cùng sự tham gia của các diễn viên trẻ như Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi, Mã Hiểu Đông....

Với những cuộc đấu mưu đầy cam go và những trận đánh khốc liệt vào hang ổ tội phạm, các đại cảnh hoành tráng, những màn võ thuật đỉnh cao,… "Bão ngầm" hứa hẹn sẽ là một trong series phim truyền hình ăn khách của mảng đề tài đấu tranh chống tội phạm./.