Bom tấn “007” lùi lịch chiếu đến tháng 11 vì dịch Covid-19

Bộ phim thứ 25 về điệp viên James Bond hào hoa với bí danh 007 huyền thoại mang tên “No Time To Die” là một trong những “bom tấn” đầu tiên dự kiến ra mắt khán giả vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên toàn cầu, nhà sản xuất quyết định lùi lịch chiếu của bộ phim tới thời điểm tháng 11/2020.

Nhà sản xuất Eon thông báo "No Time to Die" sẽ không còn ra rạp từ ngày 2/4 tại Anh và 10/4 tại Bắc Mỹ. Theo kế hoạch mới, "No Time to Die" dự kiến khởi chiếu từ 12/11 tại Anh, và 25/11 tại Bắc Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đây là tập phim thứ 25 của thương hiệu phim điệp viên 007 và đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig sắm vai James Bond. Sau sự kiện đầy ám ảnh trong “Spectre” (2015), Bond lui về ở ẩn tại đất nước Jamaica, sống một cuộc đời cô độc nhưng bình lặng. Bỗng một người bạn cũ từ CIA xuất hiện, cầu xin anh giúp đỡ. Bond bất đắc dĩ phải tái xuất, nhưng không hề biết mình sẽ đối đầu với thế lực nào. Bond sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học bị bắt cóc, và từ đó dẫn anh đến với tên ác nhân sở hữu một loại công nghệ nguy hiểm. Tài tử Rami Malek (chủ nhân tượng vàng Oscar cho vai diễn Freddie Mercury trong Bohemian Rhapsody) sẽ thủ vai phản diện.

“No Time To Die” đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên quen thuộc từ các phần phim trước đó như Léa Seydoux – Bond Girl mạnh mẽ và quyến rũ từ “Spectre”, Ben Whishaw tiếp tục đóng Q, Naomie Harris từ nhân vật Moneypenny và Ralph Fiennes trong vai ngài M.

Ngoài hoãn chiếu "No Time To Die", lịch phát hành và sản xuất phim Hollywood đã bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Tuần trước, Paramount Pictures đã tạm dừng sản xuất bộ phim "Mission: Impossible" phần 7, dự kiến quay tại Venice, Italy. Hãng phim cũng đã hoãn phát hành "Sonic the Hedgeoose". Theo The Hollywood Reporter, nhiều chuyên gia phân tích dự báo ngành công nghiệp phim toàn cầu sẽ mất trắng 5 tỷ USD trong giai đoạn đại dịch./.