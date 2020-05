Bom tấn “Bloodshot” trở lại rạp chiếu sau thời gian dài vắng bóng

Trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, các khu vui chơi giải trí buộc phải đóng cửa khiến người hâm mộ trên cả nước không khỏi luyến tiếc. Sau một khoảng thời gian dài chống chọi với dịch bệnh, khán giả nay lại có thể thư giãn và trải nghiệm không khí điện ảnh choáng ngợp tại các rạp chiếu bóng. Bloodshot sẽ là bom tấn giúp người xem thỏa cơn khát với dàn diễn viên tên tuổi cùng những pha hành động kịch tính.

Trước tình hình khó khăn ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, hàng loạt hãng phim đều đã hoãn thời gian ra rạp của các bom tấn hoặc phát hành dưới hình thức trực tuyến vì người dân vẫn phải chịu cách ly. Những cái tên đình đám như Fast and Furious, A Quiet Place hay No Time to Die đều chuyển sang dịp cuối năm nay hoặc tận năm sau. Các fan của dòng phim siêu anh hùng cũng chịu không ít thiệt thòi khi Black Widow và Wonder Woman cũng không thể ra rạp đúng hẹn.

Thời điểm gần nhất mà một phim lớn mới ra rạp là tháng 7 với Tenet của Christopher Nolan. Ra rạp xem gì trong khoảng thời gian tới cũng sẽ là câu hỏi đau đầu cho những ai yêu mến điện ảnh. Do đó mà trong thời điểm này, Bloodshot chính là bom tấn giúp người hâm mộ thỏa cơn khát siêu anh hùng và hành động đỉnh cao nhờ sự đầu tư chỉn chu cũng như góp mặt của Vin Diesel.

Yếu tố hành động mãn nhãn

Bloodshot là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Dave S. F. Wilson. Tuy nhiên, anh từng làm việc với Tim Miller suốt 15 năm trời tại Blur Studios. Cả hai cùng nhau thực hiện nhiều đoạn phim ngắn nổi tiếng cũng như hàng loạt trailer cho các tựa game hành động đình đám như Halo, Star Wars hay Titanfall. Dave chia sẻ rằng vị đạo diễn của Deadpool (2016) cho anh rất nhiều lời khuyên để thực hiện một bộ phim hành động “cực chất”.

Do đó, Bloodshot đã chiêu đãi khán giả hàng loạt cảnh chiến đấu và rượt đuổi nghẹt thở nhờ sự góp ý của nhiều chuyên gia. Các trang đánh giá nhận xét rằng bộ phim mang đến yếu tố hành động cơ bắp đặc trưng, kết hợp được cả phong cách cổ điển lẫn hiện đại tại Hollywood. Thật vậy, các fan sẽ dễ dàng choáng ngợp trước những pha cận chiến mạnh mẽ, đẹp mắt của Vin Diesel. Đi kèm với đó là nhiều phân đoạn đấu súng, cháy nổ mãn nhãn và hoành tráng.

Sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi

Đi kèm với yếu tố hành động, Bloodshot còn cuốn hút bởi sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi, bảo chứng phòng vé. Nổi bất nhất trong phim chắc chắn là Vin Diesel – “chàng hói” đình đám nhất của Hollywood. Anh là một trong những ngôi sao hiếm hoi vẫn giữ được hình ảnh bất khả chiến bại trên màn ảnh rộng.

Ngoài vai diễn Dom Toretto thuộc thương hiệu Fast and Furious ăn khách, Vin còn góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Riddick, điệp viên XXX hay Groot thuộc Marvel. Bloodshot chính là bước tiến trong sự nghiệp của anh khi là mở màn cho cả một vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng mới của hãng Valiant Comics.

Một nhân tố đáng nói khác trong dàn diễn viên của Bloodshot chính là mỹ nhân Latin Eiza González. Ngoài việc sở hữu những đường cong nóng đến bỏng mắt, cô còn là một “đả nữ” mới của Hollywood khi gây ấn tượng với vai Darling trong Baby Driver và sau này là Alita: Battle Angel (2019), Hobbs and Shaw (2019).

Ở vị trí đối đầu với Vin Diesel là cái tên nổi tiếng không kém - Guy Pearce. Anh được ví như “phản diện quốc dân” khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám như Bedtime Stories (2008), Prometheus (2012), Iron Man 3 (2013) và Mary Queen of Scots (2018).

Guy được đánh giá cao bởi diễn xuất nội tâm phức tạp, giúp tạo được chiều sâu và cái nhìn đa chiều cho các tuyến ác nhân nhờ nhiều giải thưởng danh giá như Primetime Emmy Award, Quả cầu vàng, Screen Actors Guild Awards hay AACTA Awards,… Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng khác nhất Sam Heughan (The Spy Who Dumped Me), Lamorne Morris (Jumanji: The Next Level) và Tobbey Kebbell (Kong: Skull Island).

Có thể thấy, Bloodshot chính là bom tấn hấp dẫn và khó có thể bỏ qua trong những ngày “tái hòa nhập xã hội” của người hâm mộ. Phim là một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn và kịch tính sau chuỗi ngày xa rời rạp chiếu./.