CGV đóng cửa rạp chiếu đầu tiên ở Hà Nội vì dịch Covid-19

Tối 16/3, fanpage của CGV Việt Nam thông báo sẽ tạm thời đóng cửa thêm rạp CGV Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội và bốn rạp CGV tại Quảng Ninh gồm: CGV Cẩm Phả, CGV Móng Cái, CGV Hạ Long, CGV Marine Plaza đểhạn chế lây lan dịch Covid-19.

Hình ảnh được đăng tải trên trang fanpage của CGV Việt Nam.

Trước đó, CGV cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động các cụm rạp trong TP. HCM sau khi UBND TP. HCM quyết định tạm đóng của một số tụ điểm kinh doanh bao gồm các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để phòng chống Covid-19. Thời gian tạm đóng cửa kể từ 18h ngày 15/3/2020 đến hết 31/3/2020.

CGV Tràng Tiền Plaza là rạp chiếu đầu tiên ở Hà Nội phải tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19.

Đại diện CGV cho biết cùng chung tình trạng với các đơn vị khác, lượng khách giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hầu hết các khán giả đến rạp đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại rạp. Tính đến thời điểm hiện tại, một số phim đã huỷ lịch chiếu vì dịch Covid-19 như "No time to die", "Fast 9", "Vùng đất câm lặng 2". Một số phim Việt khác dự định công chiếu như "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Việt Nam", "Bí mật của gió", Trạng Tí" cũng tạm hoãn và rời lịch chiếu./.