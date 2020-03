CGV đóng cửa toàn bộ cụm rạp trong TPHCM vì dịch Covid-19

Tối qua (14/3), fanpage của CGV Việt Nam bất ngờ thông báo sẽ tạm thời đóng cửa các cụm rạp trong TPHCM để hạn chế lây lan dịch Covid-19. Thời gian đóng cửa sẽ bắt đầu từ 18h ngày 15/3 đến hết 31/3. Những khách đặt mua vé từ trước sẽ được hoàn tiền.

Được biết, động thái này của CGV diễn ra ngay sau khi TP.HCM quyết định tạm đóng của một số tụ điểm kinh doanh bao gồm các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để phòng chống Covid-19. Thời gian tạm đóng cửa kể từ 18h ngày 15/3/2020 đến hết 31/3/2020.

Trước đó, trả lời VOV.VN, đại diện CGV cho biết cùng chung tình trạng với các đơn vị khác, lượng khách giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hầu hết các khán giả đến rạp đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại rạp. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim “No Time To Die” (Không phải lúc chết) phần thứ 25 của loạt phim James Bond do CGV phát hành cũng đã dời lịch chiếu sang tận tháng 11/2020./.