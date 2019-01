Chính thức công bố các đề cử giải Oscar 2019

PC_Article_AfterShare_1

Là giải thưởng điện ảnh danh giá và nổi bật nhất trong năm, danh sách các đề cử của giải Oscar năm nay đã được Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ công bố vào ngày 22/1 (tối qua theo giờ Việt Nam).

Những đề cử cho hạng mục "Phim truyện xuất sắc nhất" của năm vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu điện ảnh. 8 bộ phim trong danh sách năm nay đều là những tác phẩm xuất sắc toàn diện như "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Roma", "A Star Is Born" và "Vice". Một trong những cái tên hứa hẹn sẽ làm nên lịch sử Oscar năm nay là bom tấn Marvel "Black Panther" (Chiến binh báo đen).

"Black Panther" là bộ phim thứ 18 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, kể về người hùng cùng tên (Chadwick Boseman đóng) - vua xứ Wakanda với năng lực thể chất vượt trội người thường. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và lập nhiều kỷ lục doanh thu tại các phòng vé trên thế giới. Với thông điệp cổ vũ người da đen, đẩy lùi vấn nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ, bộ phim trở thành phim siêu anh hùng đầu tiên lọt vào vòng cuối hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Oscar danh giá.

Ngoài hạng mục đề cử cao nhất, "Black Panther" còn nhận đượccác đề cử cho hạng mục: Thiết kế sản xuất, Phục trang, Nhạc nền, Ca khúc nhạc phim, Dàn dựng âm thanh và hòa âm.

Năm nay, thống lĩnh danh sách đề cử giải thưởng Oscar là hai bộ phim "Roma" và "The Favorite" với 10 đề cử. Phim "Roma", kiệt tác đen trắng đại diện của điện ảnh Mexico tham gia cuộc đua năm nay hứa hẹn sẽ đem về cho Netflix đề cử giải Oscar đầu tiên ở hạng mục "Phim truyện xuất sắc nhất".

Bên cạnh đó, bộ phim âm nhạc "A Star Is Born" của Lady Gaga và bộ phim chính kịch "Vice" của nam diễn viên Christian Bale cùng nhận 8 đề cử. Tiếp đó, hiện tượng Quả cầu vàng "Bohemian Rhapsody" cũng giành được đề cử ở năm giải.

Ở hạng mục giải dành cho đạo diễn sẽ là cuộc tranh tài của những đối thủ "nặng ký" như Alfonso Cuaron (Roma, Yorgos Lanthimos (The Favourite),Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice) và Pawel Pawlikowski (Cold War).

Tuy không giành được đề cử ở hạng mục đạo diễn nhưng Bradley Cooper lại góp mặt trong danh sách đề cử "Nam chính xuất sắc nhất" với bộ phim "A Star is Born". Cũng nằm trong danh sách này còn có chủ nhân "Quả cầu vàng" Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) cùng các nam tài tử Viggo Mortensen (Green Book) và Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

Đặc biệt, sau khi nam diễn viên hài Kevin Hart rút lui khỏi vị trí MC, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ vẫn chưa công bố người dẫn chương trình năm nay. Oscar lần thứ 91 sẽ có nhiều khả năng không có người dẫn chương trình chính mà thay vào đó, nhiều ngôi sao có thể thay phiên giới thiệu và trao giải.

Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 24/2 tại nhà hát Dolby Theatre ở Los Angeles (Mỹ), tức sáng 25/2 (giờ Hà Nội)./.

Đề cử giải thưởng Oscar 2019

Phim truyện xuất sắc

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Đạo diễn xuất sắc

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Nam chính xuất sắc

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Nữ chính xuất sắc

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Nam phụ xuất sắc

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

Nữ phụ xuất sắc

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Kịch bản gốc

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Kịch bản chuyển thể

A Star Is Born

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Can You Ever Forgive Me?

Phim tài liệu

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Phim hoạt hình

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Phim nói tiếng nước ngoài

Capernaum (Lebanon)

Cold War (Ba Lan)

Never Look Away (Đức)

Roma (Mexico)

Shoplifters (Nhật)

Dựng phim

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Quay phim

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

Cold War

Thiết kế sản xuất

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Phục trang

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

Nhạc nền

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Ca khúc trong phim

All the Stars (Black Panther)

I'll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns)

Shallow (A Star Is Born)

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs)

Dàn dựng âm thanh

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Hòa âm

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

Kỹ xảo hình ảnh

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Hóa trang và làm tóc

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Phim ngắn

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Phim tài liệu ngắn

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

Phim hoạt hình ngắn

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends