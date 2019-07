Chuyến phiêu lưu Châu Âu đầy thú vị của Người Nhện

Khác xa với bối cảnh thành phố New York đã quen thuộc trong những bộ phim về Người Nhện, Far From Home có được phần “nhìn” vô cùng mới mẻ và xinh đẹp khi lấy bối cảnh ở các địa danh nổi tiếng châu Âu. Cuộc phiêu lưu của chàng Nhện giống hệt như một cuốn phim giới thiệu du lịch khi đưa người hâm mộ đi khắp lục địa với những cảnh quay đẹp nên thơ, kích thích và lôi cuốn người xem vào chuyến du hành chống lại các ác nhân mang tên The Elementals của cậu chàng.