“Công chúa” Elle Fanning và những mối tình lãng mạn tháng 10

Từng chỉ được nhớ tới như cái bóng của cô chị đầy tài năng Dakota Fanning, cho đến tận bây giờ Elle Fanning vẫn liên tục nỗ lực không ngừng nghỉ để rồi vượt trội hơn cả chị gái về cả nhan sắc cũng như tài năng, từng bước khẳng định bản thân trên chặng đường nghệ thuật của mình.

2019 quả thực là một năm đáng nhớ của Elle. Tháng 5 năm nay, người đẹp sinh năm 1998 được chọn làm thành viên ban giám khảo tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 72, đồng thời cũng trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của liên hoan phim danh giá này.

Cũng trong năm 2019, Elle Fanning tham gia 2 phim điện ảnh duy nhất là "Maleficent: Mistress of Evil" và "Chuyện ngày mưa ở New York" (tựa Tiếng Anh: A Rainy Day in New York) và đều sẽ được ra mắt khán giả Việt từ ngày 18/10 tới đây. Dù trong vai trò nào, đóng cặp với ai, Elle thực sự xứng đáng với danh hiệu “cô nàng kẹo ngọt” của điện ảnh tháng 10.

Nối tiếp thành công của phần đầu tiên ra mắt năm 2016, Elle Fanning tiếp tục quay trở lại trong vai diễn “Người đẹp ngủ trong rừng” Aurora trong Tiên Hắc Ám 2 (Maleficent). Bên cạnh các “đàn chị” tên tuổi như Angelina Jolie hay Michelle Pfeiffer, góp mặt trong danh sách bạn diễn của Elle còn có Harris Dickinson (người đảm nhiệm vai diễn “điệp viên Kingsman” Conrad, phim "The King’s Man" ra mắt năm 2020 trong vai vị hôn phu của nàng - hoàng tử Phillip.

Trong phần 2 của "Tiên hắc ám", Aurora nhận lời cầu hôn của Phillip, và cũng từ đây sự xung đột giữa hai vương quốc ma thuật và thế giới người thường bắt đầu. Dẫu biết phim sẽ không tập trung vào mối tình lãng mạn đầy ngang trái của hai người, nhưng Aurora và Phillip hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cặp đôi làm thổn thức bao con tim khán giả trong tháng 10 này.

Cũng trong tháng 10, Elle Fanning góp mặt trong bộ phim tình cảm lãng mạn "Chuyện ngày mưa ở New York" (A Rainy Day in New York) của một trong những đạo diễn xuất sắc nhất thế kỷ 20 - 21, Woody Allen. Phim xoay quanh câu chuyện về đôi bạn trẻ Gatsby (Timothée Chalamet) và Ashleigh (Elle Fanning) khi họ đang cùng nhau lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn ở New York. Nhưng những cơn mưa rào đã phá hỏng mọi dự định của cặp đôi, và rồi mỗi người lại vô tình có được những cuộc gặp gỡ tình cờ, những hành trình phiêu lưu đầy ắp điều thú vị cho riêng bản thân mình…

Elle Fanning vào vai Ashleigh. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ một phần nào đó giúp cô trở thành một thiếu nữ tự do, vô tư và mạnh mẽ. Ashleigh đã được dạy cưỡi ngựa, câu cá và chơi golf. Cô thông minh, chỉn chu, nhưng điều mà Ashleigh thiếu chính là sự tinh ranh của thanh niên thành thị New York như Gatsby .

Bạn diễn của Elle trong "Chuyện ngày mưa ở New York" không ai khác chính là chàng thơ đình đám của dòng phim độc lập Hollywood Timothée Chalamet. Timothée Chalamet sinh năm 1995, bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 2012 với các vai diễn trong phim truyền hình Homeland, phim điện ảnh "Men, Women & Children" hay siêu phẩm "Interstellar" của đạo diễn Christopher Nolan.

Nhưng chàng diễn viên điển trai chỉ thực sự tỏa sáng sau khi tham gia Call Me By Your Name năm 2017 và trở thành người trẻ nhất từng được đề cử Nam chính xuất sắc nhất trong lịch sử Oscar, và hàng loạt các đề cử lớn nhỏ khác bao gồm Quả Cầu Vàng, BAFTA, SAG...

Bên cạnh đó, trong phim, nhân vật Ashleigh của Elle Fanning cũng sánh vai cùng “anh trai người sói Logan” Roland Pollard, nam tài tử Jude Law, và thậm chí còn trở thành tình địch của ca sĩ lừng danh Selena Gomez. Tất cả tạo nên một đa giác tình yêu đầy phức tạp nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và thú vị./.