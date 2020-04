Đạo diễn phim hoạt hình “Tom & Jerry”, “Thuỷ thủ Popeye” qua đời

Mới đây, AP đưa tin, ông Gene Deitch qua đời vào tối thứ 5 (16/4) tại nhà riêng ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc, hưởng thọ 95 tuổi. Theo người đại diện của ông là Petr Himmel cho biết vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar ra đi đột ngột, không rõ nguyên nhân.

Đạo diễn Gene Deitch.

Đạo diễn Gene Deitch sinh ngày 8/8/1924 ở Chicago, sau đó chuyển tới Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Sau khi tốt nghiệp, Deitch làm việc cho North American Aviation - nhà sản xuất hàng không vũ trụ lớn của Mỹ, với công việc vẽ bản thiết kế máy bay rồi gia nhập quân đội và đi học phi công. Vì lý do sức khoẻ nên ông giải ngũ và chuyến đến Prague sống vào năm 1959 và bắt đầu sự nghiệp họa sĩ minh hoạ.

Năm 1955, Deitch học việc tại xưởng phim hoạt hình United Productions of America (UPA), rồi trở thành giám đốc sáng tạo của Terrytoons (xưởng phim hoạt hình có trụ sở ở New York), tạo ra các nhân vật như Sidney the Elephant, Gaston Le Crayon và Clint Clobber. Sau đó, ông thành lập công ty riêng Gene Deitch Associates, Inc. tại New York.

Ông gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 1960, ông từng được trao Oscar ở hạng mục Hoạt hình ngắn xuất sắc nhất với tác phẩm ''Munro''. Ông cũng từng được hai đề cử cũng cho hạng mục này với “Here’s Nudnik” và “How to Avoid Friendship”.

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của ông là đạo diễn 13 tập phim "Tom & Jerry" cho hãng MGM từ năm 1961 đến 1962. Ông nhận định hai nhân vật hoạt hình kinh điển này có nhiều nét tương đồng với David và Goliath. Câu chuyện cũng phản ánh việc kẻ nhỏ bé hơn có thể chiến thắng hoặc sống sót để tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra, nghệ sĩ được nhớ đến khi phát triển các series hoạt hình Munro, Tom Terrific, Nudnik, đạo diễn một số tập "Thuỷ thủ Popeye". Năm 2004, ông nhận được Giải thưởng Winsor McCay vì đóng góp trọn đời cho hoạt hình.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Gene Deitch cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn với nhà sản xuất Zdenka Najmanová. Ông có ba người con đều nối nghiệp cha, trở thành nghệ sĩ hoạt hình. Những người con đều chăm sóc và ở bên đạo diễn Gene Deitch những năm cuối đời. Sự ra đi của Gene Deitch để lại nhiều thương tiếc cho người hâm mộ./.