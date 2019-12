Điểm danh loạt phim hoạt hình hay nhất về những người bạn động vật

The secret life of Pets

Hai phần phim của "The secret life of Pets" đã mang về cho xưởng hoạt hình Illumination doanh thu hơn 1,3 tỷ USD toàn cầu. Đời sống bí mật của các thú cưng khi chủ vắng nhà, đặc biệt là các "cậu ấm cô chiêu" chó mèo cực kỳ dễ thương đã khiến khán giả khắp thế giới "phát cuồng".

Phim xoay quanh chú chó Max và nhóm thú cưng thời thượng tại khu Manhattan, New York. Trong phần đầu tiên, cuộc sống của Max bị đảo lộn khi cô chủ mang về người bạn mới Duke đầy rắc rối khiến cậu có nguy cơ bị "thất sủng". Hành trình phiêu lưu xa nhà của Max và Duke phải chạm trán với thỏ trắng Snowball- "ông trùm" hội thú cưng bị bỏ rơi. Ở cuối hành trình, Max nhận ra được tình bạn đáng quý với Duke và trở về với cuộc sống yên ấm trong vòng tay cô chủ. Tới phần thứ hai, thế giới của Max một lần nữa "chấn động" bởi sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ mới sinh. Max phải học cách trưởng thành và buông bỏ việc những nỗi lo quá mức để chính cậu chủ cũng được trưởng thành.



Wonder Park

Tình bạn giữa loài người và động vật cũng là đề tài được thể loại hoạt hình thường xuyên khai thác. "Wonder Park" - bộ phim của hãng Paramount theo chân cô bé June tới với công viên kỳ ảo Wonderland được hình thành từ trí tưởng tượng của chính cô. Đồng hành với June và gấu xanh Boomer, nhím Steve, heo Greta, hai anh em hải ly Gus-Cooper và tinh tinh Peanut.

Bộ phim được đầu tư kinh phí lên tới hơn 100 triệu USD tạo nên phần đồ họa ấn tượng, đẹp mắt.

Mỗi người đồng hành của June lại mang một tính cách khác biệt nhưng khi tập hợp lại bên nhau biệt đội của "Wonder Park" đã trở thành nhóm bạn dễ thương và ăn ý nhất nhì thế giới hoạt hình. Màu sắc rực rỡ đầy nhiệm màu trong tạo hình nhân vật là điểm cộng lớn nhất của Wonder Park.



Sing

Một bộ phim âm nhạc với toàn bộ dàn diễn viên là thú, tại sao không? Đó là suy nghĩ của hãng phim Illumination khi nảy ra ý tưởng cho tác phẩm hoạt hình này. "Sing" bắt đầu từ cuộc thi âm nhạc được tổ chức nhằm cứu lấy nhà hát sắp bị đóng cửa của chú gấu koala Buster Moon. Từng tài năng âm nhạc "ẩn mình" dần lộ diện mong tìm lấy cơ hội thực hiện giấc mơ của mình. Các nhà làm phim đã thiết kế ra dàn nhân vật đặc sắc gồm anh chàng gorilla thuộc một gia đình trộm cướp Johnny, bà nội trợ heo Rosita, chú chuột hát rong Mike, nàng nhím mê rock Ash, nàng voi nhút nhát Meena và chú lợn Gunter bóng bẩy.

Mỗi nhân vật mang câu chuyện cuộc đời khác nhau nhưng đều hòa chung một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Đằng sau tạo hình bắt mắt của các thí sinh động vật trong "Sing" là hàng loạt giọng ca "khủng" của Hollywood khiến người xem không khỏi bất ngờ, thích thú.

How to train your dragon

Trải qua 9 năm với ba phần phim, "How to train your dragon" là một trong những thương hiệu hoạt hình dài hơi và thành công nhất làng điện ảnh. Bộ phim là hành trình trưởng thành của cả cậu bé người Viking Hiccup và chú rồng Toothless. Hai người bạn mang trong mình những mặc cảm và số phận riêng biệt nhưng cùng chung một trái tim tốt bụng và dũng cảm đã mang đến cho hàng triệu khán giả toàn cầu nhiều khoảnh khắc cảm động. Tổng ba phần phim có doanh thu "khủng" ấn tượng, lên tới 1,6 tỷ USD.

Chú rồng "Răng Sún" được các nhà làm phim của hãng Dreamworks đầu tư nét vẽ trau chuốt, chuyển động mượt mà và ngày càng sống động qua từng phần phim.

Clara và khu rừng kỳ bí



Bộ phim hoạt hình mới nhất với sự xuất hiện của những nhân vật động vật đáng yêu là "Clara và khu rừng kỳ bí" - một tác phẩm đặc sắc đến từ điện ảnh Ukraine. Trong thế giới kỳ diệu của bộ phim, động vật và loài người sát cánh bên nhau như những người bạn thân thiết. Nhân vật nữ chính Clara cùng chú lùn gắt gỏng và gấu chồn vui nhộn cùng nhau đưa một chú rồng con đặc biệt về với quê hương của mình.

"Clara và Khu rừng kỳ bí" (Tựa gốc: Clara) khởi chiếu vào ngày 6/12

Tạo hình bắt mắt của chú rồng xanh khiến khán giả mê hoạt hình không khỏi "rung rinh". Cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú và bất ngờ trong "Clara và khu rừng kỳ bí" hứa hẹn những giây phút giải trí tuyệt vời và nhiều bài học giàu tínhnhân văn dành cho khán giả./.