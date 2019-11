“Frozen II” lên ngôi “Nữ hoàng phòng vé” với doanh thu 350 triệu USD

Ở Bắc Mỹ, bộ phim đã đạt kỷ lục dành cho các phim hoạt hình ra mắt ngoài dịp hè với ước tính 127 triệu USD, doanh thu lớn nhất từ trước đến nay của Walt Disney Animation Studios.

"Frozen II" đã chính thức chinh phục những áp lực và kỳ vọng trước đó để trở thành tựa phim không thể bỏ lỡ của tất cả các khán giả.

Bên cạnh đó, "Frozen II" đã xô đổ kỷ lục lần ra mắt đầu tiên của phần trước trong dịp 5 ngày Lễ Tạ Ơn với 93 triệu USD. Xuất sắc đạt điểm A trên trang CinemaScore và 94% điểm khán giả chấm trên RottenTomatoes,

Tại thị trường quốc tế, "Frozen II" đứng đầu phòng vé ở tất cả các thị trường với tổng trị giá ước tính là 223 triệu USD ở 37 quốc gia, dẫn đầu là Trung Quốc.

Kỷ lục mà bộ phim này đã đạt được có thể kể đến gồm phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 mọi thời đại tại Hàn Quốc (chỉ sau Avengers: Endgame và Along With The Gods 2), phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại ở Pháp và Anh, phim hoạt hình đạt doanh thu mở màn cao thứ 2 mọi thời đại ở Singapore, Đài Loan, phim hoạt hình đạt doanh thu mở màn cao thứ 3 mọi thời đại ở Trung Quốc và phim hoạt hình Disney / Pixar đạt doanh thu mở màn cao nhất tại Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Đức.

Không chỉ đến từ những bài hát bắt tai đầy ý nghĩa mà còn đến từ đỉnh cao đồ họa, phục trang nhân vật được nghiên cứu kỹ lưỡng, các nét văn hóa lâu đời và cả sự trưởng thành của câu chuyện cùng cá tính nhân vật.

Tại thị trường Việt Nam, "Frozen II" cũng không có đối thủ cuối tuần vừa rồi khi số vé bán ra chiếm 2/3 tổng số vé toàn thị trường. Với doanh thu gần 33 tỷ VND chỉ sau tuần công chiếu chính thức đầu tiên, "Frozen II" nhanh chóng leo lên vị trí phim hoạt hình Disney/ Pixar đạt doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, phim hoạt hình đạt doanh thu mở màn cao thứ 2 mọi thời đại (chỉ sau "How To Train Your Dragon 3" với hơn 37 tỷ VND).

Kế thừa nền tảng âm nhạc xuất sắc mà tựa phim này đã tạo ra với lần ra mắt đầu tiên vào năm 2013, phần tiếp theo lần này đã chinh phục được các khán giả cũ và mới khi chứng tỏ được sức hút của mình. Dự kiến "Frozen II" sẽ liên tục nối dài danh sách các kỷ lục mới sắp đạt được trong đó có cả giải Oscar đầy hứa hẹn./.