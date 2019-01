Game of Thrones tung teaser mới gây “sốc” với người hâm mộ

HBO vừa tung 1 trailer mới cho hàng loạt chương trình của kênh này sẽ trở lại trong năm 2019, trong đó có cảnh quay đầu tiên của mùa cuối siêu phẩm truyền hình Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Daenerys Targaryen lần đầu tiên đặt chân tới đất của Winterfell

Phân cảnh ngắn cho thấy “mẹ rồng” Daenerys Targaryen (do Emilia Clarke thủ vai) lần đầu tiên đặt chân tới đất của Winterfell. Trước đó, ở cuối mùa 7, khán giả đã được chứng kiến Daenerys Targaryen cùng Jon Snow (do Kit Harington thủ vai) cùng xuôi thuyền hướng về Winterfell để bảo vệ phương Bắc khỏi sự đe dọa của những Bóng Trắng (White Walkers).

Nữ chủ nhân của Winterfell Sansa Stark (Sofia Turner) đã nói rằng: “Winterfell là của Người, thưa bệ hạ”, sau đó là cảnh Daenerys Targaryen cười mãn nguyện bên cạnh Jon Snow.

Sansa Stark “dâng” toàn bộ Winterfell cho “mẹ rồng” Daenerys Targaryen.

Trailer cũng có phân cảnh cực ngắn về một trong những chú rồng, “con” của Daenerys Targaryen, dù cô đã để mất 1 chú rồng ở mùa trước. Chú rồng Viserion của Daenerys Targaryen đã bị kẻ phản diện bất tử Dạ Vương (The Night King) giết và hồi sinh để dùng như 1 thứ vũ khí phá hủy Bức tường ở Eastwatch trong phần cuối của mùa 7.

Cũng ở phần cuối mùa 7, Daenerys Targaryen và Jon Snow bắt đầu có tình cảm với nhau dù cả 2 đều không hay họ thực sự có liên hệ với nhau như thế nào. Trong khi cả đời Jon tin rằng mình là con rơi của Lãnh chúa phương Bắc Ned Stark, thực chất anh là con trai của chị Ned, Lyanna Stark, và Rhaegar Targaryen, anh trai của Daenerys Targaryen.

Hai cô cháu nhà Targaryen yêu nhau?

Bran Stark, hay chính là Quạ 3 mắt, đã tiết lộ thân thế thực sự đó của Jon và điều này khiến anh có đủ tư cách để thừa kế Ngôi Báu sắt (Iron Throne), nhưng éo le thay lại biến anh cháu trai của người yêu mới, Daenerys Targaryen, và có thể phải gọi nàng bằng cô.

HBO đã khẳng định, mùa cuối cùng bao gồm 6 tập phim sẽ khởi chiếu tháng 4/2019 nhưng chưa ấn định ngày. Bên cạnh đó, HBO còn tung ra phần đoàn tụ đặc biệt trên bản Blu-ray/DVD, theo đó sẽ "hồi sinh" các nhân vật được nhiều người hâm mộ nhưng đã bị "khai tử" như Ned Stark./.