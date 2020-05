Gong Yoo và Bae Doona chính thức xác nhận tham gia series của Netflix

Mới đây, trang Starnews đưa tin nam tài tử Gong Yoo và ngôi sao series "Kingdom" Bae Doona xác nhận sẽ góp mặt trong loạt phim mới của Netflix mang tên "The Sea of Silence". Phim còn ghi nhận sự góp mặt của dàn diễn viên Lee Jun Hyuk, Kim Sun Young, Heo Jung Do.

Nam tài tử Gong Yoo và nữ diễn viên Bae Doona xác nhận tham gia loạt phim mới của Netflix "The Sea of Silence".

"The Sea of Silence" thuộc thể loại phim kinh dị, khoa học viễn tưởng. Phim dựa trên một loạt phim ngắn cùng tên của đạo diễn Choi Hang Yong, người từng để lại ấn tượng nổi bật tại Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène lần thứ 13 vào năm 2014. Phim lấy bối cảnh Trái đất ở thì tương lai khi nước và lương thực dần khan hiếm do toàn thế giới bị sa mạc hóa. Phim sẽ xoay quanh những chiến binh tinh nhuệ đặt chân lên mặt trăng để thu thập những mẫu vật kỳ lạ từ một cơ quan nghiên cứu bị bỏ hoang.

Trong phim, Gong Yoo sẽ vào vai Yunjae, người đứng đầu Ban hàng không vũ trụ. Với năng lực làm việc xuất chúng và sự cuốn hút đầy mình, anh ấy sẽ là người dẫn dắt cả đội.

"The Sea of Silence" là dự án phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Gong Yoo sau siêu phẩm đình đám "Goblin".

Series mới của Netflix còn nhận được nhiều sự chú ý vì có nam tài tử Jung Woo Sung tham gia với vai trò nhà sản xuất và đạo diễn Choi Hang Yong từng chỉ đạo bản gốc của phim sẽ tiếp tục dẫn dắt tác phẩm lần này. Trong khi đó, kịch bản sẽ được viết lại bởi biên kịch Park Eun Kyo của phim “Mother”. Nhà sản xuất series “Kingdom” của Netflix cũng sẽ tham gia sản xuất bộ phim lần này.

“The Sea of Silence” bao gồm 8 tập phim và sẽ bắt đầu bấm máy từ tháng 8/2020./.