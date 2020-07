Hoa hậu Thế giới 2000 sánh đôi cùng Keanu Reeves trong “Ma trận 4“

Mới đây, truyền thông Ấn Độ đưa tin nữ diễn viên Priyanka Chopra sẽ tham gia bom tấn "Ma trận" phần 4 cùng nam tài tử Keanu Reeves. Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám là Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris và Yahya Abdul-Mateen II.

Nữ diễn viên Priyanka Chopra sẽ góp mặt trong bom tấn "Ma trận 4".

Hiện tại, Hoa hậu Thế giới 2000 hiện đã bắt đầu ghi hình. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bom tấn "Ma trận 4" mới ghi hình được 1 tháng đã phải tạm dừng khi dịch bệnh bùng phát.

Ra mắt vào năm 1999, "Ma trận" đã trở thành một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại. Phim đem đến cho người xem những thước phim vô cùng mãn nhãn, những quan niệm sống sâu sắc. Lấy cảm hứng từ phim chưởng Hong Kong cùng hiệu ứng quay chậm slow-motion, bộ phim đã hồi sinh thể loại hành động.

"Ma trận" là một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại.

Nhờ những ý nghĩa sâu sắc và những hình ảnh tuyệt vời mà "Ma trận" đã nhận được vô số lời khen từ nhiều nhà phê bình trên toàn thế giới. Bộ phim thu về được hơn 400 triệu USD trên toàn thế giới. Tác phẩm còn xuất sắc giành được những giải thưởng lớn như "Best Film Editing", "Best Sound

tại Academy Awards, giải "Best Science Fiction Film", "Best Director" tại Saturn Awards và nhiều đề cử lớn nhỏ khác.

Sau phần phim năm 1999, "Ma trận" tiếp tục ra mắt hai phần hậu truyện vào năm 2003. Cả ba phần phim đều được khán giả đón nhận nhiệt liệt, cũng như được giới phê bình đánh giá cao./.