“Hoàng tử tội ác” Joker tái xuất đầy ám ảnh trong phiên bản 2019

Mệnh danh là gã hề xiếc điên loạn gieo rắc nỗi sợ hãi ở khắp mọi nơi, mỗi lần Joker xuất hiện đều để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Có lẽ đó là lý do thôi thúc hãng Warner Bros bắt tay vào thực hiện bộ phim riêng về kẻ thù “không đội trời chung” với siêu anh hùng Batman.

Tại sự kiện ComicCon diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, những khách mời may mắn có mặt ở đây đã dành những tràng pháo tay cùng nhiều lời khen tích cực khi trailer mới của Joker được tung ra. Dù chỉ kéo dài hơn 2 phút và khá ít thoại nhưng đoạn phim đã dần hé lộ con đường dấn thân vào tội ác của Joker với cái tên Arthur Fleck trước khi trở thành "Hoàng tử tội ác” thành Gotham.

Joker tái xuất khán giả với một diện mạo mới.

Trên nền nhạc bài hát Smile do Jimmy Durante thể hiện, teaser trailer đưa khán giả đến với thành phố Gotham những năm 1981. Tại đây, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) lớn lên trong sự cô độc với lời dạy của mẹ là luôn phải nở nụ cười và đặt nụ cười đó lên khuôn mặt của mình.

Gia cảnh nghèo khó buộc hắn phải vào vai một chú hề mua vui trên đường phố. Dù luôn tươi cười do phải hóa thân thành chú hề, song Arthur lại chất chứa vô số nỗi đau bên trong do hắn thường xuyên bị khinh miệt, bị chà đạp dã man bởi những kẻ giàu có, đạo đức giả ngoài xã hội.

Đó cũng là lúc Arthur trở nên điên loạn, bởi hắn nhận ra: "Tôi từng nghĩ rằng, cuộc đời tôi là một bi kịch. Nhưng giờ tôi nhận ra nó là một vở hài kịch". Hắn chính thức dấn thân vào con đường trở thành tội phạm, gieo rắc nỗi sợ hãi tại chính thành phố mà hắn cho rằng đang bị mục rỗng, suy đồi.

Đặc biệt, nhiều fan tinh ý đã nhận ra sự xuất hiện của cậu bé Bruce Wayne hồi nhỏ - tức Batman trong tương lai, trong teaser trailer của Joker. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Arthur Fleck sở hữu mối quan hệ đặc biệt với cha của Bruce là bác sĩ Thomas Wayne, hay thậm chí có khả năng là “đứa con rơi” của dòng họ Wayne.

Cậu bé Bruce Wayne hồi nhỏ - Batman sau này cũng xuất hiện trong trailer của phim.



Trước đó 1 ngày, poster đầu tiên của Joker 2019 đã được đạo diễn Todd Phillips chia sẻ trên Instagram. Nam tài tử Joaquin Phoenix xuất hiện trên bìa poster trong tạo hình mới của gã hề tội ác với khuôn miệng rộng trứ danh, làn da phủ phấn trắng bệch loang lổ những vết máu khô, cùng tông màu tăm tối khiến khán giả không khỏi rùng mình.



Tại CinemaCon, Phillips đã có một vài chia sẻ về bộ phim: “ Tôi muốn phim sẽ là một bất ngờ." Ông cũng cho biết Joker sẽ là một bộ phim đầy bi kịch và đen tối.

Dù không nằm trong Vũ trụ điện ảnh DC, nhưng tác phẩm về nhân vật phản diện kinh điển trong giới truyện tranh chắc chắn sẽ là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2019.

Poster của Joker được tiết lộ tại sự kiện CinemaCon 2019.

Lấy cảm hứng từ các bộ phim kinh điển của huyền thoại điện ảnh Martin Scorsese như "Taxi Driver" (1976), "Raging Bull" (1980) và "The King of Comedy" (1982) cũng như cuốn truyện "The Killing Joke" viết bởi Alan Moore và được phát hành vào năm 1982, Joker được trao vào tay đạo diễn Todd Phillipps - người từng tạo ra thành công của loạt phim hài ăn khách The Hangover.

Bên cạnh đó, sau khi dàn diễn viên của phim được công bố, Joker đã khiến không chỉ các fan của nhà DC mà cả các khán giả đại chúng “nức lòng” khi trao vai diễn “Hoàng tử tội ác” của thành phố Gotham cho Joaquin Phoenix – một trong những diễn viên tài năng nhất của làng điện ảnh đương đại với 3 lần được đề cử Oscar cùng hàng loạt bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao.

Với việc vai diễn Joker trong phiên bản của Phillips được trao cho diễn viên đa tài như Joaquin Phoenix, những người hâm mộ DC kỳ vọng rằng nhân vật này sẽ trở lại tầm vóc kinh điển như trong "The Dark Knight" (2008) qua sự thể hiện của nam tài tử quá cố Heath Ledger./.

Hạnh Lê/VOV.VN

