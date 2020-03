“Itaewon class” lập kỷ lục rating ở tập cuối dù bị chê giảm sức hút

Sau 2 tháng gây sốt toàn châu Á, bộ phim truyền hình "Itaaewon class" (Tầng lớp Itaewon) đã chính thức khép lại. Tập 16 được phát sóng vào tối 21/3 có kết thúc viên mãn làm hài lòng đông đảo người xem.

Cuộc chiến một mất một còn của Park Sae Ro Yi với Jang Geun Won cuối cùng đã chấm dứt khi chủ tịch Jang bất lực, run rẩy quỳ gối trước Sae Roy Yi. Cặp đôi chính Park Sae Roy Yi và Jo Yi Seo (Kim Da Mi) cũng chính thức về bên nhau sau bao sóng gió.

Bên cạnh đó, những khán giả dành tình cảm cho nữ phụ Soo Ah (Kwon Nara) cũng mãn nguyện khi cô đã có thể chọn cho mình một lối đi riêng, trúng tiếng sét ái tình của chàng đầu bếp Park Bo Gum sau chuỗi ngày sống trong đau khổ và bị mất đi mối tình đầu Ro Yi.

"Itaewon class" được đánh giá là bộ phim có khởi đầu ấn tượng khi khai thác đề tài mới lạ về người trẻ cùng những câu chuyện nhân văn mang tính giáo dục cao. Được khán giả đón nhận nồng nhiệt, phim nhanh chóng sở hữu mức rating ấn tượng. "Itaewon class" mở màn với mức rating 5% và nhanh chóng bứt tốc lên mốc 2 chữ số ở tập 5 (10,7%). Đến tập 10, tác phẩm chạm ngưỡng rating 14,7%. Bộ phim đi vào lịch sử đài JTBC khi có lượng người xem đông nhất từ trước đến nay.

Nhưng đến nửa cuối chặng đường phát sóng, phim dần đánh mất phong độ khi để lộ nhiều lỗ hổng trong nội dung. Nhịp phim bị đẩy nhanh với loạt tình tiết bất hợp lý. Nhiều chi tiết và nhân vật được nêu ra nhưng khai thác chưa tới. Cùng với đó, phim sa đà vào tình tay ba nhập nhằng khiến người xem không còn tìm được cảm giác hồi hộp, căng thẳng của một cuộc trả thù nơi thương trường khốc liệt.

Cũng từ sau tập 10, lượng rating bắt đầu giảm rõ rệt, xuống còn 13.4% ở tập 12. Càng về cuối, nội dung "Itaewon class" càng gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Việc ông chủ quán rượu DanBam đột ngột chuyển sang yêu sâu đậm nàng nữ chính trong tập 14 dù trước đó một lòng dành tình yêu cho nữ phụ bị một số người xem nhận xét là gượng ép. Mối quan hệ của hai nhân vật thay đổi quá nhanh, khiến khán giả choáng ngợp, không theo kịp mạch phim.

Nhân vật phản diện vốn được miêu tả là kẻ tàn ác, thâm hiểm trên thương trường đột nhiên mắc bệnh nan y.

Cùng với đó, nhân vật phản diện vốn được miêu tả là kẻ tàn ác, thâm hiểm trên thương trường đột nhiên mắc bệnh ung thư tuyến tụy, không còn sống được bao lâu. Cuộc chiến thương trường gay cấn bỗng trở nên nhàm chán. Biên kịch Jo Gwang Jin lúng túng khi xử lý hàng loạt tình huống với quá nhiều mâu thuẫn. Điều đó khiến phim sụt giảm rating không phanh.

Các tập tiếp theo cũng chỉ quanh quẩn ở mốc 13% và chỉ cải thiện trở lại ở tập 14. Tuy nhiên, phim chưa thể bứt phá lên mốc rating 15% như nhiều người kỳ vọng. Trên Douban (trang đánh giá phim phổ biến và uy tín hàng đầu Trung Quốc), điểm số của phim bất ngờ giảm từ 8.7 xuống chỉ còn 8.2.

Tuy nhiên ở tập cuối, biên kịch đã xử lý có phần ổn thoả, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem dù chưa thực sự thuyết phục với những khán giả khó tính. Trở lại với những tình tiết chính được bỏ ngỏ ở cuối tập 15, phân cảnh Ro Yi chấp nhận quỳ gối trước mặt Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung), cuối cùng ông chủ DanBam cũng đã biết được chỗ Geun Won đang bắt giấu Yi Seo và Geun Soo.

Park Sae Ro Yi quỳ gối cầu xin kẻ thù tha cho Yi Seo.

Sang tập 16, anh tức tốc đi đến vị trí mà cậu cả nhà họ Jang bắt giữ Yi Seo. Tại đây, Ro Yo bị Geun Won cùng đám côn đồ phục kích và tấn công. Có sự chuẩn bị từ trước, cuộc giằng co cũng đi về hối kết, anh chàng nhanh chóng hạ gục đối thủ và cùng cảnh sát giải cứu Jo Yi Seo thành công.

Cùng lúc đó, Oh Soo Ah (Kwon Nara) nộp toàn bộ chứng cứ chứng minh tội hối lộ, lập quỹ đen của Jangga - Tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc mà cô thu thập được sau nhiều năm "nằm vùng" lên văn phòng công tố. Nhà họ Jang chính thức sụp đổ. Bị điều tra và có nguy cơ phá sản, Jang Dae Hee đau khổ cùng cực khi chứng kiến cơ đồ xây dựng mấy chục năm lọt vào tay kẻ thù.

Phân cảnh Jang Dae Hee run rẩy, bật khóc quỳ gối trước Park Sae Ro Yi là một trong những phân cảnh ấn tượng nhất của tập 16.

Ông tìm gặp Park Sae Ro Yi, bất lực quỳ gối và bật khóc thừa nhận toàn bộ tội lỗi đã gây ra."Núi cao sẽ có núi cao hơn", Jang Dae Hee từng là hổ ăn thịt con mồi nhưng giờ đây đã đến ngày, con hổ già yếu, không còn chút sức lực cũng sẽ là mồi cho kẻ khác. Con trai cả Jang Geun Won ngồi tù vì tội bắt cóc và âm mưu giết người. Còn Jang Geun Soo cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của bản thân và quyết định sang Mỹ.

Lúc này, rời khỏi Jangga, chấp nhận buông bỏ mối tình đầu với Park Sae Ro Yi, Soo Ah mở một quán nhậu tại khu phố Itaewon. Chuyện làm ăn khá suôn sẻ, cô đăng tuyển nhân viên. Lúc này, Park Bo Gum xuất hiện trong trong vai một đầu bếp đi xin việc ở quán ăn của Soo Ah (Kwon Nara) sau khi được đàn anh Hong Suk Chun giới thiệu.

Ngoại hình điển trai với vai diễn bất ngờ trong tập cuối "Itaewon class", Park Bo Gum chiếm lĩnh vị trí top 1 từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất.

Sau khi phỏng vấn và ăn thử món mì, Park Bo Gum nhanh chóng được Soo Ah lựa chọn vào làm việc và trở thành đầu bếp chính của quán. Hai người có cảm tình với nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Sự xuất hiện của mỹ nam Park Bo Gum hứa hẹn mang đến cái kết đẹp cho nữ phụ Soo Ah sau chuỗi ngày cô sống trong đau khổ và bị mất đi mối tình đầu Ro Yi.

Tập cuối của "Itaewon class" còn khiến khán giả thích thú với những phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính. Sau bao sóng gió với mối hận thù Jangga, Sae Ro Yi cũng tìm thấy được sự yên bình, ấm áp ở phía Ji Seo. Anh không kìm nén nổi cảm xúc mà thổ lộ lời yêu sâu đậm. Tình cảm đơn phương của Ji Seo cũng nhận được sự hồi đáp. Cặp đôi cùng nhau đi dạo, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Hai nhân vật tiếp tục gắn bó, chung tay xây dựng công ty IC thêm lớn mạnh.

Cặp đôi chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Với phần kết viên mãn dành cho tất cả nhân vật, tập cuối của phim chính thức lập kỷ lục rating 16.5%, tăng 1.8% so với tập 15 (theo Nielsen Korea). Tuy không thể đánh bại "Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh) của bộ đôi hàng đầu màn ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin với rating hơn 21% nhưng thành tích này giúp cho "Itaewon class" lọt top 6 bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử các đài cáp sau "Sky Castle" (23.8%), "Crash Landing On You" (21.7%), "Reply 1988" (18.8%), "Goblin" (18.7%) và "Mr. Sunshine" (18.1%). Bên cạnh đó, với những bài học truyền cảm hứng dành cho người trẻ, "Itaewon class" vẫn sẽ để lại nhiều dư âm và kỷ niệm đẹp trong lòng người xem./.