Kim Soo Hyun khởi đầu ấn tượng, Ji Chang Wook bị chê “tơi tả” với loạt phim mới

Mới đây, hai bộ phim "Điên thì có sao" (Psycho but it's okay) với sự góp mặt của nam tài tử Kim Soo Hyun và "Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul" (Backstreet Rookie) với vai chính do Ji Chàng Wook thủ vai, nhận được rất nhiều sự trông đợi của khán giả đã chính thức lên sóng.

"Điên thì có sao" của Kim Soo Hyun "đụng độ" "Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul" của Ji Chang Wook.

Như một câu chuyện cổ tích lãng mạn nhưng không kém phần cuồng nhiệt, "Điên thì có sao" là câu chuyện kể về chàng nhân viên y tế cộng đồng tại bệnh viện tâm thần Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) và Go Moon Young (Seo Ye Ji), nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng. Sau lần gặp gỡ đầy bất ngờ, cả hai đã cùng nhau chữa lành vết thương của đối phương.

"Điên thì có sao" đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm vắng bóng của Kim Soo Hyun có khởi đầu ấn tượng.

"Điên thì có sao" vừa lên sóng tập đầu tiên vào ngày 20/6 đã ghi nhận khởi đầu ấn tượng. Theo số liệu được công bố của Nielsen Korea, bộ phim của đài tVN đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng với rating trung bình toàn quốc là 6.1% và đỉnh điểm lên đến 7%, chiếm vị trí đầu trong khung giờ đối với các phim chiếu đài cáp.

Cặp đôi Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji nhận được nhiều lời khen ngợi.

Với lượng người xem từ 20-49 tuổi, phim đạt con số trung bình là 4.3% và cao nhất lên đến 5.1%. Ngoài ra, "Điên thì có sao" đâu còn đặc biệt nổi tiếng với khán giả nữ độ tuổi 40 với con số cao nhất là 10.6% trong tập đầu tiên. Bên cạnh kịch bản tâm lý hấp dẫn, có yếu tố giật gân, cặp đôi Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả theo dõi về mặt diễn xuất và tạo hình.

Trong khi đó, trái ngược với sự kì vọng của khán giả, bộ phim "Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul" với sự góp mặt của nam tài tử Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung đang vấp phải rất nhiều chỉ trích từ phía người xem.

Phim của Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung vấp phải nhiều tranh cãi từ kịch bản đến tạo hình nhân vật.

Hàng loạt tranh cãi liên quan tranh cãi liên quan tới việc nguyên tác webtoon là truyện người lớn được chế tác thành một bộ phim gia đình nổ ra sau khi tập đầu tiên lên sóng. Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ thái độ bất bình khi các tình tiết không hợp lý và có phần quá giới hạn với một bộ phim mang ý nghĩa gia đình.

"Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul" đã ghi nhận con số rating trung bình tập 1 là 4.8% và 6.3% trên đài SBS. Trong đó, rating tập 2 cho thấy sự sụt giảm khi phim đạt lần lượt 3.7% và 6.8% toàn quốc./.