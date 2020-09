Liên hoan phim Venice: Thay đổi để thích ứng với dịch bệnh

Liên hoan phim Venice lần thứ 77 (diễn ra từ ngày 2/9 đến ngày 12/9) tại Italia là sự kiện điển ảnh quốc tế lớn đầu tiên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, cách thức tổ chức và quy mô sự kiện đã có sự thay đổi đáng kể.

LHP Venice. Ảnh: Getty.

Những con phố vắng vẻ, những chiếc thuyền vắng khách và sự im lặng là đặc trưng của thành phố Venice trong thời gian phong tỏa bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong những ngày này sự nhộn nhịp tại Venice đã quay trở lại. Tại Quảng trường St. Mark nổi tiếng có thể nhìn thấy một nghệ sỹ dương cầm chơi nhạc giữa đám đông, những chiếc thuyền chở đầy khách đi tham quan thành phố. Tuy vậy, vào thời khắc mà đồng hồ đếm ngược Liên hoan phim đang đến gần, thành phố Venice vẫn có chút khác biệt so với năm ngoái.

Đại dịch Covid-19 đồng nghĩa với việc giảm số lượng người xếp hàng và người hâm mộ không được chen lấn vây quanh những ngôi sao hạng A để chụp ảnh hoặc xin chữ ký. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc không chỉ ở không gian kín mà còn ở tất cả các khu vực ngoài trời. Người xem phim cũng sẽ ngồi cách nhau 1 ghế.

Những người tham dự đến từ các nước bên ngoài khu vực Schengen sẽ phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Máy quét thân nhiệt sẽ được đặt tại các lối vào địa điểm tổ chức, trong khi dung dịch sát khuẩn tay cũng được bố trí tại tất cả phòng chiếu phim, sảnh và nơi các khách mời giao lưu. Theo ban Tổ chức, những quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham dự trong mùa dịch.

Ông Roberto Cicutto, thành viên Ban tổ chức Liên hoan phim Venice nhấn mạnh: “Chúng tôi không cảm thấy tự hào là những liên hoan phim đầu tiên được tổ chức thực tế sau đại dịch. Chúng tôi muốn tất cả các liên hoan phim có thể diễn ra. Tuy nhiên Ban tổ chức hài lòng với sự chuẩn bị của mình, để có thể tổ chức một liên hoan phim an toàn”.

Liên hoan phim Venice năm nay được đánh giá là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa quan trọng do các Liên hoan phim hàng đầu khác trên thế giới đã phải hủy do dịch Covid-19, trong đó có Liên hoan phim Cannes danh tiếng ở Pháp.Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay sẽ diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do hàng nghìn nhà làm phim, diễn viên, phóng viên cũng như những gương mặt tên tuổi trong ngành sản xuất điện ảnh không thể tới dự vì các biện pháp hạn chế đi lại. Dù vậy, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại trong thời gian qua ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Italia, đã làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của Liên hoan phim Venice - sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong giai đoạn dịch Covid-19./.