“Ma trận 4” hoãn quay, “John Wick 4” rời lịch chiếu một năm vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến nền điện ảnh thế giới lâm vào tình trạng điêu đứng khi hàng loạt dự án điện ảnh phải đóng băng hoặc rời lịch trong thời gian dài. Chung số phận với loạt bom tấn "Fast& Furious", "Black Widow",... bộ phim "John Wick" phần 4 sẽ không thể ra mắt đúng lịch.

Với màn ra mắt ấn tượng của "John Wick: Chapter 3 – Parabellum", "John Wick 4" là siêu phẩm hành động được mong đợi nhất năm tới.

Bom tấn "Ma trận 4" có sự góp mặt của Keanu Reeves mới ghi hình được 1 tháng đã phải tạm dừng khi dịch bệnh bùng phát. Hiện tại, nhà sản xuất chưa công bố thời điểm tiếp tục quay. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới "John Wick 4" và buộc dự án hành động phải đổi lịch.

Mới đây, Lionsgate đã quyết định rời lịch công chiếu phần 4 của siêu phẩm hành động này bởi lịch trình bận rộn của nam tài tử Keanu Reeves. Phim sẽ chính thức được phát hành 27/5/2022 thay vì như kế hoạch 21/5/2021 như đã công bố. Vậy là người hâm mộ phải chờ đến mùa hè năm 2022 để tái ngộ với "Ông kẹ" John Wick.

Đồng thời lịch chiếu của các bộ phim khác do Lionsgate sản xuất cũng sẽ bị hoãn lại một năm như "Saw: Spiral" khởỉ chiếu ngày 21/5/2021 và phần hậu truyện "The Hitman's Wife's Bodyguard" ngày 22/1/2021.

Dù rời lịch chiếu khá xa so với nhiều bộ phim bom tấn khác nhưng đại diện Lionsgate lạc quan chia sẻ: "Khi khán giả từ khắp nơi trên thế giới quay trở lại rạp chiếu sau đại dịch, hầu hết sẽ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm và cảm giác đặc biệt qua các bộ phim mới được công chiếu.

Lionsgate rất vui mừng khi có cơ hội giới thiệu những bộ phim như vậy tới khán giả khắp nơi trên thế giới, hứa hẹn một năm 2021 đầy khởi sắc cho ngành điện ảnh"./.