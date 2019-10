“Maleficent 2” soán ngôi “Joker” tại phòng vé toàn cầu

Trở lại màn ảnh sau 5 năm, "Maleficent: Mistress of Evil" ( Tựa Việt: Tiên hắc ám 2" vẫn chứng minh được sức hút của mình khi thu về hơn 153 triệu USD toàn cầu chỉ sau 3 ngày công chiếu. Ở Bắc Mỹ, "Maleficent: Mistress of Evil" dễ dàng gom về 36 triệu USD, soán ngôi "Joker" sau 2 tuần thống trị phòng vé.

“Chị đẹp” Maleficent đã chính thức hạ gục “gã hề” Joker sau 2 tuần chiếm đóng phòng vé thế giới.

Con số này có chút thấp hơn kỳ vọng do bộ phim không lấy lòng được giới phê bình. Tuy vậy, "Maleficent: Mistress of Evil" lại kết nối được với khán giả đại chúng nhờ một câu chuyện gần gũi về gia đình nhưng vẫn có những yếu tố hành động giải trí, mãn nhãn. Bộ phim nhận được những phản hồi tích cực trên các trang đánh giá điện ảnh. Sau khi xem phim, khán giả đã cho "Maleficent: Mistress of Evil" điểm A trên trang CinemaScore và 96% tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Bị đánh giá là cốt truyện yếu song "Maleficent 2" vẫn khá được lòng khán giả đại chúng.

Ngược lại với con số khiêm tốn tại sân nhà, trên thị trường quốc tế, "Maleficent: Mistress of Evil" đã có một màn ra quân đầy ấn tượng. Tại Trung Quốc, đụng độ với nhiều bom tấn khác như "The Captain", "One Piece: Stampede", "Gemini Man", bộ phim vẫn dẫn đầu phòng vé, thu về 22.4 triệu USD với điểm số 9.1 trên trang đánh giá phim Maoyan. Bên cạnh quốc gia tỉ dân này, bộ phim còn bội thu ở tất cả các thị trường khác như Nga ($10.7 triệu USD), Mexico (7.8 triệu USD), Indonesia (4.8 triệu USD), Italy (4.7 triệu USD), Korea ($4.6 triệu USD).

"Maleficent: Mistress of Evil" tiếp tục những gì còn dang dở của phần 1. Trong phần này, nội dung xoay quanh cuộc xung đột mẹ - con giữa Maleficent và công chúa Aurora khi công chúa trẻ đang chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Cùng với Angelina Jolie, khán giả tiếp tục gặp lại những gương mặt quen thuộc như Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple và Lesley Manvill. Ngoài ra, "Maleficent: Mistress of Evil" còn có những gương mặt mới Michelle Pfeiffer, Ed Skrein và Chiwetel Ejio./.