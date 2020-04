Phim ngoại tình 19+ lập kỷ lục rating, có thể vượt “Hạ cánh nơi anh“?

VOV.VN -Sau khi lên sóng tập 8 vào tối 18/4, "Thế giới hôn nhân" (The World of the Married) lập kỷ lục, trở thành bộ phim thứ 3 vượt mốc rating 20% ở đài cáp.