Phim “The Batman” của Robert Pattinson tạm dừng quay vì dịch Covid-19

Sau khi bộ phim về Elvis Presley tạm dừng quay vì diễn viên chính của bộ phim – Tom Hanks có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, việc sản xuất phim của hãng Warner Bros cũng bị ảnh hưởng. Mới đây nhất, hãng phim cũng đưa ra quyết định lùi lịch quay phim “The Batman” (Người Dơi) mới xuống 2 tuần.

Bộ phim hiện đã hoàn thành một số phân cảnh ở London, Anh và đang lên kế hoạch thay đổi địa điểm tới thành phố Liverpool. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Anh, Warner Bros cho rằng, cần phải tạm dừng sản xuất bộ phim một thời gian, dù việc gián đoạn này có thể ảnh hưởng đến ngày phát hành phim vào tháng 6/2021.

Phim “The Batman” của Robert Pattinson dừng quay vì dịch Covid-19.

Đối với 2 bộ phim khác của Warner Bros là “Ma trận 4” và “Vua Richard”, hãng chưa có quyết định có dừng quay hay không. “Ma trận 4” hiện đang quay ở Berlin, Đức. Được biết, các biện pháp bảo vệ đoàn phim khỏi dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt trên trường quay. Trong khi đó, “Vua Richard” với sự tham gia của Will Smith hiện đang tạm hoãn vì thời tiết xấu ở Los Angeles, Mỹ nhưng dự kiến sẽ tiếp tục quay trong vài ngày tới.

Bộ phim "The Batman" mới do Matt Reeves đạo diễn và nam diễn viên Robert Pattinson sẽ vào vai chính Người Dơi. Ngoài Robert Pattinson, The Batman sẽ có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Zoe Kravitz (vai Catwoman), Paul Dano (vai Riddler), Andy Serkis (vai Alfred Pennyworth), John Turtorro (vai Carmine Falcone), Jeffrey Wright (vai Uỷ viên Gordon), Peter Sarsgaard (trong vai Gil Colson) và Colin Farrell trong vai Penguin.

“Jurassic World: Dominion” cũng phải tạm dừng sản xuất.

Như vậy, “The Batman” đã góp phần làm dài thêm danh sách các bộ phim Hollywood hiện đang sản xuất bị tạm dừng do dịch Covid-19. Trước đó, Hãng Universal cũng thông báo rằng “Jurassic World: Dominion” và “Flint Strong” cũng phải tạm dừng sản xuất. “The Man From Toronto” của Sony cũng chung số phận./.