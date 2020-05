“Phù thuỷ” Daniel Radcliffe trở lại ấn tượng với “Phi vụ đào tẩu“

Sau vai diễn trong Guns Akimbo (2019), “Harry Potter” Daniel Radcliffe tiếp tục tái ngộ các fan điện ảnh qua dự án mang tên "Phi vụ đào tẩu"(Escape from Pretoria). Dựa theo cuốn hồi kí Inside Out: Escape from Pretoria Prison của nhà hoạt động nhân quyền Tim Jenkin, bộ phim sẽ tái hiện cuộc đào tẩu đầy ngoạn mục, gây chấn động vùng lục địa đen do ông cùng nhóm tù nhân chính trị chủ mưu vào năm 1979.

Tác phẩm lấy bối cảnh tại đất nước Nam Phi hồi cuối thập niên 70. Vì dám đứng lên đấu tranh, phản đối chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) và đồng đội Stephen Lee (Daniel Webber) đã bị chính quyền độc tài bắt bớ, kết án tổng cộng 20 năm tù ở nhà lao Pretoria. Quyết không đầu hàng số phận, anh liền thuyết phục Lee lẫn bạn tù Leonard Fontaine (Mark Leonark Winter) tìm cách thoát khỏi nơi đây. Vận dụng vốn hiểu biết phong phú về lĩnh vực kỹ thuật - cơ khí, người phạm nhân ấy đã nảy ra sáng kiến cực kì táo bạo: sao chép chùm chìa khóa của viên cai ngục rồi dùng chúng hòng giành lại tự do.

Ngay từ cảnh mở màn, "Phi vụ đào tẩu" nhanh chóng cuốn hút khán giả nhờ nhịp phim nhanh và dồn dập. Không tập trung quá nhiều vào vấn đề phân biệt chủng tộc hay đấu tranh chính trị lúc bấy giờ, đứa con tinh thần do đạo diễn Francis Annan cầm trịch gây ấn tượng mạnh khi khai chi tiết từng công đoạn chuẩn bị, tiến hành vụ vượt ngục khó tin của hội bạn Tim Jenkin.

Thuộc thể loại tâm lý giật gân, "Phi vụ đào tẩu" ghi điểm qua các trường đoạn kịch tính, gay cấn được dàn dựng chắc tay: những đợt kiểm tra phòng giam bất thình lình của lũ quản giáo, chìa khoá gỗ bị gãy làm đôi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, hay đám bảo vệ nổi hứng thay đổi tuyến đường tuần tra... Hạn chế lời thoại tối đa và tận dụng không gian ngục tối chật hẹp, đạo diễn Francis Annan sẽ giúp bạn cảm nhận rõ tâm trạng căng thẳng, lo âu luôn thường trực nơi nhóm nhân vật chính.

Ngoài phần kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực, đặc biệt là “Harry Potter” - Daniel Radcliffe cũng góp công lớn vào thành công của phim. Sau màn hoá thân đáng nhớ ở Kill Your Darlings (2013) và Jungle (2017), nam tài tử Anh quốc tiếp tục khẳng định thực lực tại dòng phim tiểu sử (biography) khi sắm vai nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng xứ Nam Phi.

