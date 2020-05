Quân vương bất diệt tập 11: Lee Min Ho cứu Kim Go Eun lúc cận kề cái chết

Càng về chặng cuối, bộ phim "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Mornach) cho thấy sự cải thiện về chất lượng cũng như diễn xuất của cặp đôi chính đặc biệt là Kim Go Eun khi liên tiếp xuất hiện những tình huống cao trào kịch tính.

Luna bị Lee Lim truy đuổi và bắt giữ.

Tập 11 của bộ phim chính thức lên sóng vào tối 22/5 mở đầu với phân đoạn phiên bản song trùng của Jung Tae Eul (Kim Go Eun thù vai) là Luna đã bị Lee Lim (Lee Jung Jin) bắt giữ. Hắn thuyết phục cô và vẽ nên một tương lai tươi sáng khi cô theo phe hắn và thay thế Tae Eul. Để biến thành phiên bản hoàn hảo của Tae Eul, Luna được Lee Lim đưa đến thế giới song song và quan sát cuộc sống hằng ngày của bản gốc.

Cái chết của Quận công Buyeong là đả kích lớn đối với Lee Gon.

Lúc này, Đại Hàn đế quốc trong không khí tang tóc khi quận công Buyeong bị sát hại. Cái chết của Hoàng thúc là đả kích lớn đối với Lee Gon (Lee Min Ho). Cùng với đó, con trai của Buyeong trở về và đòi quyền thừa kế ngai vàng khiến Lee Gon liên tiếp đối đầu với trở ngại tiêu diệt Lee Lim.

Với lịch trình của Hoàng thúc trước khi chết đã cho Lee Gon những chỉ dẫn cần thiết để tìm ra sào huyệt của Lee Lim chính là hiệu sách ở Busan. Ngay lập tức, Lee Gon điều động quân đội tấn công, thanh trừng tay chân của Lee Lim.

Lee Gon tìm ra sào huyệt của kẻ thù và thanh trừng đám tay sai của Lee Lim.

Ở Đại Hàn dân quốc, Kang Shin Jae (Kim Kyung Nam) và Jung Tae Eul tiếp tục công cuộc điều tra. Tae Eul bất ngờ gặp được song trùng của Thủ tướng Seo Ryung - Koo Eun Ah. Cùng với đó, Thủ tướng Koo Seo Ryung (Jung Eun Chae) đã dần phát hiện ra sự tồn tại của Lee Lim và thế giới song song. Bằng một cách nào đó, Thủ tướng Koo đã có thể vượt cánh cổng không gian và chạm mặt cận vệ Jo Yeong ở Đại Hàn dân quốc.

Xuất hiện song trùng của Thủ tướng Koo ở Đại Hàn dân quốc.

Phim trở nên gay cấn hơn khi Tae Eul bị hạ thuốc và đưa đến Đại Hàn Đế Quốc để diệt khẩu. May mắn cô được cậu bé ở hiệu sách cứu giúp để chạy thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết. Không thể một mình chống cự với đám tay sai, Tae Eul chạy vô định về phía cung điện Hoàng cung ở Busan với hi vọng liên lạc được với Lee Gon.

Tae Eul bị đánh thuốc và bắt cóc đến Đại Hàn đế quốc để thủ tiêu.

Sức cùng lực kiệt, Tae Eul đánh cược mạng sống, tìm cách gọi điện thông qua tổng đài kết nối đến cung điện khẩn thiết cầu cứu người yêu mau chóng đến cứu: "Lee Gon, là em Jung Tae Eul đây, em đang trên đường đến cung điện, sẽ rất nhanh đến thôi nên làm ơn, làm ơn hãy tìm em…". Diễn xuất của Kim Go Eun thực sự toả sáng ở phân đoạn này khiến khán giả không thể rời mắt.

Tae Eul bỏ chạy đến cung điện với hy vọng tìm được Lee Gon.

Thuộc hạ của Lee Lim vẫn quyết tìm và kết liễu Tae Eul theo mệnh lệnh, trong lúc giằng co đỉnh điểm và gần như bỏ cuộc thì may mắn thay binh lính hoàng gia do Lee Gon điều động đến kịp lúc. Cuộc hỗn chiến diễn ra khốc liệt và đẫm máu Lee Gon đã cứu được Tae Eul trong giây phút tranh giành giữa sự sống và cái chết.

Lee Gon xuất hiện kịp thời để giải cứu người yêu.

Dù vấp phải nhiều chỉ trích từ đầu phim đến giờ về mặt diễn xuất nhưng có thể nhận thấy ở những tập cuối, trong những phân đoạn thể hiện khí chất của một vị vua, Lee Min Ho đã cho thấy không phải ngẫu nhiên, biên kịch vàng Kim Eun Sook lại lựa chọn anh cho vai diễn này.

Lee Min Ho đã thể hiện tốt những phân đoạn toát lên thần thái quyền lực của một vị hoàng đế trị vì đất nước, đối đầu trực diện với nghịch tặc để trả lại sự cân bằng cho cả hai thế giới. Bên cạnh đó, những phân đoạn cần bộc lộ cảm xúc như nỗi đau khi hai lần chứng kiến người thân bị kẻ thù giết trước mắt cũng được Lee Min Ho chú tâm và diễn đạt qua ánh mắt, cử chỉ.

Hiện tại "Quân vương bất diệt" chỉ còn 5 tập nữa sẽ kết thúc nhưng rating vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện khi chỉ giữ mức 5-6% cho mỗi tập. Đặc biệt khi đối thủ mạnh là "Thế giới hôn nhân" đã kết thúc thì đây có thể là cơ hội để "Quân vương bất diệt" lội ngược dòng nhưng sẽ khó có thể lập nên kỳ tích.

Tập 12 "Quân vương bất diệt" sẽ lên sóng vào tối nay 23/5./.