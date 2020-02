Rạp chiếu phim sụt giảm 20% doanh thu: Không chỉ vì corona?

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vẫn đang tiếp tục có diễn biến khó lường. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cụm rạp trong cả nước như Galaxy, BHD, CGV đều đã có phương án để phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ khán giả cũng như nhân viên.

Bà Mai Hoa, Giám đốc Galaxy Cinema chia sẻ: "Tính chung lượng vé bán ra của các rạp trên thị trường giảm từ 15-20%, nhưng không chắc chắn nguyên nhân ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, mà còn vì nhiều yếu tố khác".

Nhân viên rạp chiếu phim đeo khẩu trang khi bán vé cho khách.

Bà Mai Hoa cho biết thêm, ngoài Tết là mùa cao điểm thì thị trường rạp thời điểm hiện tại không có nhiều phim trình chiếu, do vậy lượng khán giả đến rạp không đông. Các bộ phim bom tấn Hollywood cũng hoãn công chiếu, tránh thời điểm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Ngoài ra, Galaxy cũng đóng cửa các cụm rạp tại 3 tỉnh Cà Mau, Khánh Hoà, Hải Phòng theo chỉ đạo chung của chính quyền địa phương nhằm hạn chế tác động từ dịch bệnh viêm phổi cấp hiện nay.

"Hiện Galaxy đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: nhân viên bán vé và nhân viên phục vụ đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay khô thường xuyên. Galaxy cũng dán cảnh báo của Bộ Y tế tại các cụm rạp, trên website của hãng bên cạnh thông tin về phim cũng thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh cho khán giả. Đặt nước rửa tay khô tại các khu vực công cộng, khử khuẩn thường xuyên...".

Lượng khách đến xem phim thời điểm này đều giảm.

Đại diện cụm rạp CGV cho biết, thời điểm hiện tại không phải mùa cao điểm của các trung tâm thương mại và cụm rạp nên lượng bán vé có giảm, cho nên cũng chưa thể có đánh giá đầy đủ nguyên nhân là do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Hiện CGV đang tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử, yêu cầu nhân viên rửa tay và sát khuẩn sau 20 phút 1 lần trong ca làm việc, trang bị dung dịch sát khuẩn cho khách hàng tại mỗi cụm rạp, trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên khi làm việc, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh virus Corona từ Bộ Y Tế thông qua các biển hiệu trưng bày tại rạp.

Trong trường hợp khách hàng có những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt – ho – khó thở, nhân viên CGV lập tức cách ly và hỗ trợ đưa khách hàng đến trung tâm y tế gần nhất/liên lạc đế số hotine của Bộ Y Tế 19003228 để được tư vấn kịp thời. Tất cả các bước trên đều được kiểm soát chặt chẽ bởi quản lý rạp nhằm hạn chế tuyệt đối các trường hợp nghi ngờ và có khả năng lây nhiễm virus Corona.

Đại diện cụm rạp BHD cũng cho biết, lượng bán vé tại các rạp BHD trong cả nước có giảm nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, do lo ngại tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, nhà sản xuất phim Bí mật của gió của BHD đã thông báo hoãn chiếu, dù ngày ra rạp đã lên lịch. Phim dự kiến khởi chiếu rộng rãi cho khán giả từ ngày 31/1 (mùng 7 tết) nhưng không thể diễn ra như dự định. Vào thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona, cụm rạp BHD cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang và nước rửa tay khử trùng cho khán giả khi bước vào rạp, thường xuyên tiến hành khử khuẩn tại các khu vực công cộng tại các cụm rạp./.