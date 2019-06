“Rocketman”: Siêu phẩm điện ảnh âm nhạc không thể bỏ lỡ

Lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Elton John, Rocketman khai thác khoảng thời gian từ lúc ông còn là thần đồng tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia tới khi trở thành một trong những ca sĩ đình đám nhất của làng nhạc đương đại.

Bộ phim tập trung vào mối quan hệ đối tác rắc rối giữa Elton John với Bernie Taupin, cũng như cuộc đấu tranh với chứng trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và chặng đường thừa nhận xu hướng tính dục đồng tính.

Diễn viên đảm nhận vai Elton John là nam tài tử Taron Egerton.



Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Taron Egerton đã sở hữu một sự nghiệp diễn xuất đáng nể với hàng loạt vai chính ấn tượng trong các phim Kingsman: The Secret Service (2014), Kingsman: The Golden Circle (2017), Eddie the Eagle (2015), Billionaire Boys Club (2018). Nam diễn viên sinh năm 1987 là chủ nhân của 2 giải thưởng cùng 6 đề cử tại các lễ trao giải danh giá.

Diễn xuất của anh không chỉ khiến đạo diễn Dexter Fletcher hài lòng mà còn thuyết phục được cả huyền thoại Elton John. Ngay sau buổi công chiếu đầu tiên, giới phê bình đã không tiếc lời khen ngợi cho màn nhập vai xuất thần này. Tờ Washington Post ca ngợi: “Egerton thể hiện sức lôi cuốn mạnh mẽ và độc đáo. Anh sử dụng điêu luyện kỹ thuật mô phỏng như một công cụ diễn xuất và cài cắm thêm những diễn giải nhân vật theo cách hiểu của mình. Chỉ riêng Egerton thôi cũng đủ là lý do để ra rạp thưởng thức "Rocketman".

Phần trình diễn ca khúc "Rocketman" Taron đã đem lại nhiều xúc cảm cho khán giả.

Elton John không chỉ là một ca sĩ, một nhạc sĩ, ông còn là một biểu tượng văn hóa và bản thân cuộc đời ông là huyền thoại. "Rocketman" lựa chọn cách bám sát từng chi tiết và dấu mốc quan trọng làm nên cuộc đời và con người Elton John, từ cậu bé thần đồng piano nhút nhát đến một thanh niên trung lưu kỳ quặc và rồi vụt sáng thành siêu sao đẳng cấp thế giới.

Bên cạnh đó, Elton John chắc chắn không phải là một người dễ dãi với những di sản âm nhạc của mình và hàng triệu người hâm mộ của ông cũng vậy. Tổng cộng ca khúc đã được chọn lựa từ gia tài âm nhạc đồ sộ để đưa lên màn ảnh với phần thể hiện của chính Taron Egerton và các bạn diễn.

Taron còn có vinh dự được thu âm chính tại phòng thu Abbey Road Studios nổi tiếng, nơi Elton John và rất nhiều huyền thoại khác đã làm nên các bản thu đi vào lịch sử.

Để chuẩn bị cho những màn trình diễn này, Taron đã được đào tạo thanh nhạc trong suốt 5 tháng trời. Những tuyệt phẩm như Tiny Dancer, Your Song, Rocketman, Bennie and the Jets,…sẽ được truyền tải bằng giọng ca ấm áp của Taron Egerton và bàn tay phối khí tuyệt vời của nhà sản xuất âm nhạc Giles Martin.



Taron và Elton trong tour diễn cuối cùng của danh ca huyền thoại người Anh.

“Điều làm tôi phấn khích nhất khi được tham gia vào "Rocketman" là cơ hội được diễn giải lại các ca khúc lừng danh của Elton John một cách khác biệt và độc đáo. Tôi yêu từng giây phút của các màn trình diễn. Tôi không thể nói nên lời cảm giác tự hào khi được Elton John cho phép thể hiện lại những tuyệt phẩm của ông theo cách này”, nam chính Taron Egerton tâm sự.



Phần biểu diễn của Taron xuất sắc đến nỗi nam diễn viên còn được Elton John mời trình diễn cùng ca khúc nổi tiếng Your Song tại tour diễn kết thúc sự nghiệp của ông. “Taron Egerton, cảm ơn vì đã trình diễn cùng tôi. Chúng ta đã cùng sẻ chia rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong thời gian thực hiện và ra mắt phim "Rocketman". Được cùng cậu hát Your Song tối nay là một kỷ niệm nữa mà tôi sẽ luôn trân trọng”, Elton John xúc động chia sẻ trên Twitter sau buổi diễn./.