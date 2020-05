Song Seung Hun và Seo Dan “Hạ cánh nơi anh” tay trong tay đi ăn tối

Mới đây, nhà sản xuất chính thức hé lộ poster bộ phim "Shall we eat dinner together?" (tạm dịch: Mình ăn tối cùng nhau chứ?). Phim có sự góp mặt của tài tử "Trái tim mùa thu" Song Seung Hun và mỹ nhân "Hạ cánh nơi anh" Seo Ji Hye. "Shall we eat dinner together?" cũng tác phẩm điện ảnh đánh dấu lần đầu tiên thử sức với vai chính của Seo Ji Hye.

Trong poster mới, Song Seung Hun xuất hiện trong bộ vest trắng khéo léo hộ tống Seo Ji Hye. Anh nắm tay đỡ cô bước xuống từ một chiếc taxi màu vàng. Cặp đôi trao nhau ánh nhìn đắm đuối cùng nụ cười rạng rỡ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầy lãng mạn.

"Shall we eat dinner together?" là bộ phim chuyển thể từ webtoon cùng tên kể về hai người trưởng thành thờ ơ với tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, cuối cùng cặp đôi cũng sống lại được những cảm xúc đã mất.

Trong phim, Seo Ji Hye sẽ đảm nhận vai Woo Do Hee - nữ giám đốc sản xuất của kênh 2N BOX. Từng trải qua hai lần đổ vỡ trong tình yêu, Do Hee không còn tin vào chuyện hẹn hò nam nữ. Cô quyết định dồn mọi tâm huyết cho công việc.

Còn Song Seung Hun vào vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, người phân tích mọi người bằng cách xem họ ăn và ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và bữa ăn.

Woo Do Hee và Kim Hae Kyung có điểm chung là đều mang trong mình trái tim tổn thương vì những đổ vỡ trong quá khứ. Hai người gặp nhau trong tình huống éo le khi Kim Hae Kyung cố gắng cứu Woo Do Hee khi cô có ý định nhảy xuống biển tự tử vì bị phụ tình.

Từ đây, cặp đôi trở thành bạn bè và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi cùng nhau ăn tối mỗi tuần. Họ chữa lành những vết thương quá khứ cho đối phương và đưa mối quan hệ rẽ sang một hướng mới, ngọt ngào và đầy cảm xúc hơn. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì hội người yêu cũ bắt đầu quay lại và thử thách tình yêu của cả hai.

"Shall we eat dinner together?" sẽ lên sóng vào ngày 25/5./.