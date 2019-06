“Spider-Man: Far From Home“: Giới phê bình hết lời khen ngợi

"Spider-Man: Far From Home" (Spider-Man: Người Nhện xa nhà) là phần tiếp theo của bộ phim "Spider-Man: Homecoming" và là tác phẩm thứ 23 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Poster bom tấn mới nhất của Marvel, "Spider - Man: Far From Home"

Bối cảnh của bộ phim sẽ diễn ra ngay sau kết thúc của "Avengers: Endgame", khi mà biệt đội siêu anh hùng đã chiến thắng tên Titan điên Thanos và cứu sống được toàn bộ những người bị “bay màu” từ năm năm trước.

Lúc này, nỗi đau mất đi người chú thân thiết Tony Stark (Iron Man) chỉ vừa mới nguôi ngoai trong lòng Peter Parker, vì thế cậu quyết định sẽ tham gia chuyến dã ngoại đến châu Âu với các bạn học cùng lớp. Thật không may thay, chuyến đi này của cậu bé Nhện sẽ không hề suôn sẻ bởi Trái Đất lại tiếp tục phải đối mặt với những kẻ thù đặc biệt khác – nhóm Elementals hùng mạnh.

Spider-Man chính là người hùng mang trọng trách khép lại trọn vẹn một thập kỷ đầu tiên của MCU.



Theo như phản hồi từ các khán giả được may mắn tham gia buổi chiếu sớm, bộ phim hiện đang được đánh giá rất tích cực. Biên tập viên Erik Davis của tờ Fandago đã không tiếc lời ngợi khen rằng, "Far From Home" thực sự là một phần phim “hài hước, vui nhộn đúng kiểu tuổi mới lớn”.

Ngoài ra, bộ phim này cũng được khen ngợi khi đã khai thác rất tốt hướng đi đến thuyết đa vũ trụ (multiverse) do bộ phim "Endgame" đề ra. Phần lớn thời lượng của "Far From Home" được dùng để làm rõ những ảnh hưởng mà cú búng tay của Thanos mang lại. Là phần phim cuối cùng của Giai đoạn 3 MCU nhưng cũng đồng thời là cánh cửa mở rộng đến Giai đoạn 4, có vẻ như "Spider-Man: Far From Home" đã không làm khán giả phải thất vọng.

Lần này “bé Nhện” sẽ có một đồng sự mới - Mysterio, nhân vật được dự đoán sẽ hé lộ giai đoạn sắp tới của Marvel.

Bộ phim với sự trở lại của “Nhện nhí hàng xóm thân thiện” Tom Holland và những gương mặt quen thuộc như Samuel L. Jackson, Zendaya hay Jake Gyllenhaal hứa hẹn sẽ là một bom tấn còn “nóng” hơn cả mùa hè. Cùng với 2 post-credit đã được xác nhận là vô cùng bất ngờ và đặc sắc, chắc chắn khán giả sẽ không thể bỏ lỡ siêu phẩm mới nhất của đại gia đình MCU này.

"Spider - Man: Far From Home" sẽ được khởi chiếu từ ngày 5/7.