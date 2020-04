Suicide Squads 2, Guardians of Galaxy 3 không hoãn chiếu vì Covid-19

Ngành công nghiệp điện ảnh rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt bom tấn dời lịch trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số vẫn giữ đúng tiến độ bất chấp nhiều cảnh báo từ các chuyên gia. Trong số đó có 2 bom tấn được mong đợi là "Suicide Squads 2" (Biệt đội cảm tử 2) và "Guardians of the Galaxy 3" (Vệ binh giải Ngân hà 3).

Mới đây, đạo diễn bộ phim James Gunn cho biết phần phim mới nhất của hai bom tấn này vẫn giữ nguyên tiến độ ban đầu. "Suicide Squad 2" vẫn ra mắt theo đúng kế hoạch từ 6/8/2021. “Hiện tại, chưa có lý do gì khiến ngày ra mắt The Suicide Squad phải thay đổi. Các khâu sản xuất vẫn theo đúng tiến độ. Nhờ có tầm nhìn xa của đội ngũ hậu kỳ cũng như xưởng phim, chúng tôi may mắn đã kết thúc ghi hình và bắt đầu việc khâu phim tại nhà trước khi lệnh cách ly được ban bố”.

Margot Robbie vẫn sẽ góp mặt trong phần 2 bộ phim "Suicide Squad".

Phần phim này sẽ có nội dung gần như độc lập với "Suicide Squad" (2016) tuy nhiên phim vẫn có sự góp mặt của dàn diễn viên của phần trước như Margot Robbie, Viola Davis hay Joel Kinnaman. Bên cạnh đó, "Suicide Squad 2" cũng có sự tham gia của dàn sao đình đám như Idris Elba, John Cena, Taika Waititi và Nathan Fillion.

Cùng với đó, "Guardians of the Galaxy 3" vẫn được giữ nguyên kế hoạch sản xuất ban đầu và chưa công bố ngày ra mắt dù lịch chiếu và quá trình sản xuất các bom tấn của Marvel đã phải thay đổi vì dịch bệnh Covid-19. "Black Widow" bị lùi lịch chiếu tới tháng 11, kéo theo sự thay đổi dây chuyền đối với hàng loạt phim sau đó như "The Eternals", "Shang-Chi", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Panther 2" và "Captain Marvel 2" dời sang năm 2022./.