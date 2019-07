Taylor Swift và dàn sao sẽ hoá thân thành mèo trong siêu phẩm “Cats“

Hãng Universal Pictures vừa tung ra trailer đầu tiên của dự án phim nhạc kịch được mong chờ nhất năm nay: "Cats". Ngay khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, khán giả chắc sẽ đắm chìm trong không gian âm nhạc “đầy mê hoặc”.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách "Old Possum’s Book of Practical Cats" của nhà văn nổi tiếng T.S. Eliot and vở nhạc kịch Broadway huyền thoại “Cats” của Andrew Lloyd Webber. "Cats" xoay quanh câu chuyện về bộ tộc mèo tên Jellicle. Tại bữa tiệc của bộ tộc, một thành viên sẽ được lựa chọn để lên “thiên đường”: hưởng thêm một kiếp sống nữa bên cạnh 9 kiếp đã có.

Âm nhạc trong trailer đều là những bản nhạc gốc nổi tiếng của vở kịch “Cats”, với bài hát chủ đạo “Memory” kinh điển được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Bên cạnh đó là sự thể hiện của dàn vũ công đẳng cấp thế giới dưới sự hướng dẫn của biên đạo múa giành giải Tony, Andy Blankenbuehler (Hamilton, In the Heights) với nhiều phong cách khác nhau, từ múa ba lê đến đương đại, từ hip-hop đến jazz, từ đường phố đến tap (nhảy gõ nhịp bằng giày).

Hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp hứa hẹn sẽ khiến khán giả trầm trồ.

Không chỉ vậy, "Cats" sẽ mang đến “diện mạo mới” cho vở nhạc kịch huyền thoại với thiết kế sản xuất ngoạn mục và việc sử dụng công nghệ CGI hiện đại trong việc tạo hình các nhân vật.

Đạo diễn đoạt giải Oscar - Tom Hooper ( "The King’s Speech", "Les Misérables", "The Danish Girl") là người chỉ đạo dự án chuyển thể này. Kịch bản được chắp bút bởi Lee Hall ("Billy Elliot", "Rocketman") và Hooper. Lloyd Webber, Steven Spielberg, Angela Morrison và Jo Burn giữ vai trò giám đốc sản xuất.

Nữ ca sĩ Taylor Swift sẽ vào vai chính Bombalurina - một chú mèo cái xinh đẹp và tự tin.

Bộ phim được dự đoán sẽ là một trong những siêu phẩm bùng nổ nhất năm nay khi sở hữu dàn diễn viên “toàn sao” bao gồm các diễn viên – ca sĩ tài năng Taylor Swift, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, cùng hai “tượng đài” của làng điện ảnh thế giới Ian McKellen và Judi Dench. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có sự tham gia của Francesca Hayward, ngôi sao chính của Đoàn múa Ballet Hoàng gia Anh – nhân tố bí ẩn hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ

"Cats" sẽ được khởi chiếu vào 20/12./.