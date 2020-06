“Tenet”, “Mulan” tiếp tục lỡ hẹn, mùa phim bom tấn xoá sổ vì Covid-19?

"Tenet" là bộ phim khoa học viễn tưởng mới của đạo diễn Christopher Nolan. Phim được quay tại 7 quốc gia khác nhau và có ngân sách sản xuất lên đến 205 triệu USD. Là phim bom tấn đầu tiên ra rạp của năm 2020, “Tenet” được kỳ vọng là phép màu cho Hollywood sau đại dịch Covid-19 khi các rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ và trên toàn cầu hoạt động bình thường trở lại.

Bom tấn "Tenet" của Christopher Nolan tiếp tục dời lịch đến ngày 12/8.

Với kịch bản hấp dẫn, kỹ xảo ấn tượng và sức sáng tạo không biên giới của Christopher Nolan sẽ đủ sức lôi kéo khán giả ra rạp đồng thời vực dậy doanh thu phòng vé trong thời điểm sắp tới. Thành công của “Tenet” sẽ giúp các hãng phim khác cảm thấy vững tin hơn khi quyết định ra mắt phim mới của họ vào nửa cuối năm 2020.

Thế nhưng, ngành công nghiệp điện ảnh thế giới tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi mới đây, Warner Bros. đã buộc phải điều chỉnh lịch chiếu "Tenet" một lần nữa. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12/8 thay vì dự định trước đó là ngày 17/7 rồi là 31/7.

Khi đưa ra quyết định này, Warner Bros. cho biết lý do dời lịch là vì vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Mặc dù các rạp chiếu phim đã sẵn sàng đón khách trở lại nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát mà còn bùng phát mạnh tại Mỹ.

Warner Bros. cùng Christopher Nolan thực sự rơi vào thế khó khi tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ ngày càng diễn biến phức tạp. Số ca mắc Covid-19 tại một số bang đột nhiên tăng vọt trong những ngày qua. Tình hình này làm gia tăng lo ngại về việc ra mắt hàng loạt phim mới vào cuối mùa hè sẽ bị hủy bỏ. Nhiều nhà sản xuất lại tiếp tục phải tính toán, và lựa chọn một khoảng thời gian khác an toàn hơn để phát hành phim của mình ra rạp. Kéo theo đó là "hiệu ứng domino" khi các hãng phim sẽ không mạo hiểm và đồng loạt lùi ngày phát hành tất cả tác phẩm trọng điểm sang năm 2021.

Christopher Nolan từng thảo bức tâm thư để cổ vũ công chúng đến rạp xem phim sau mùa dịch.

Trong thông báo mới nhất của Warner Bros có viết: “Trong hoàn cảnh hiện tại, điều chúng ta cần là sự linh hoạt, chứ không phải bám sát cách ra mắt một bộ phim kiểu truyền thống. Chúng tôi lựa chọn đưa phim ra rạp vào trung tuần tháng 8 để giúp khán giả có thể yên tâm hơn khi thưởng thức tác phẩm”.

Cùng với "Tenet", kế hoạch phát hành lại bom tấn khoa học viễn tưởng khác của Christopher Nolan là "Inception" nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt cũng buộc phải thay đổi. Theo đó, thay vì ra rạp vào ngày 17/7 như dự kiến, "Inception" bị lùi tời 31/7 - thời điểm từng được ấn định cho "Tenet".

"Mulan" dự kiến công chiếu vào ngày 21/8.

Sau khi bộ phim "Tenet" của Christopher Nolan thông báo dời lịch công chiếu đến ngày 12/8 thì Disney cũng quyết định trì hoãn ngày phát hành Mulan phiên bản live-action. Theo đó, "Mulan" sẽ được định ngày ra rạp mới từ 21/8 thay vì 24/7 như kế hoạch trước đây.

"Mulan" là tác phẩm được kỳ vọng sẽ nối dài mạch chiến thắng của dòng phim live-action dựa trên phim hoạt hình nổi tiếng của Disney sau "The Jungle Book", "Beauty and the Beast", "The Lion King",... vì thế Disney sẽ không mạo hiểm để phát hành mà không thu về lợi nhuận.

Alan Horn, đồng chủ tịch và giám đốc sáng tạo, và Alan Bergman, đồng chủ tịch của The Walt Disney Studios bày tỏ: "Dịch bệnh đã khiến ngày phát hành Mulan bị thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi linh hoạt lịch chiếu để phù hợp với điều kiện mới. Điều này không làm thay đổi niềm tin của chúng tôi vào bộ phim và những thông điệp vào niềm hy vọng và sự kiên trì mà nó truyền tải".

Khi các phim lớn cân nhắc dời hết khỏi mùa hè là thời điểm các phim quy mô vừa và nhỏ hơn đang tiến vào lấp đầy khoảng trống. "Unhinged" của Russell Crowe và "The Broken Hearts Gallery" của Sony sẽ lần lượt ra mắt vào ngày 10/7 và 17/7.

Lịch phát hành phim lại một lần nữa bị xáo trộn khiến nhiều người lo ngại tương lai của Hollywood hậu Covid-19. Những bộ phim được mong đợi nhất trong năm bị đẩy lùi, và một mùa hè không có phim chiếu rạp đang dần hiện ra. Hollywood nhiều khả năng tiếp tục “đóng băng” trong nửa cuối hè 2020.

Hệ thống rạp chiếu phim tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, bao gồm những ông lớn như AMC hay Cinemark, đều cho biết họ đang lên kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 7. Dù cho các rạp bắt đầu mở cửa trở lại, việc trở lại kinh doanh như bình thường vẫn là vấn đề nan giải.

Trong khi đó, các nhà phát hành đặc biệt quan tâm tới các rạp chiếu tại New York và Los Angeles - hai nơi có thể chiếm tới 20% doanh thu tuần khởi chiếu của mỗi bộ phim. Đặc biệt với những bộ phim có kinh phí lớn lên đến 205 triệu USD như "Tenet" sẽ cần ít nhất 80% số rạp chiếu trên thế giới được mở khi công chiếu phim, gồm cả New York, Los Angeles và San Francisco, để có một tia hy vọng hoàn vốn. Tuy nhiên tình hình hiện tại ở những nơi đó chưa có thêm nhiều tín hiệu khả quan.

Trạng thái bất định này càng kéo dài, vị thế của phim chiếu rạp càng yếu đi trước sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trực tuyến. Trong khi các hãng phim đang định lại đường đi nước bước cho một số ít phim nhỏ hơn lựa chọn phát hành trên các hạ tầng phát trực tuyến. Người hâm mộ điện ảnh có thể thích ý tưởng về phim bom tấn được phát hành trên một ứng dụng phát trực tuyến mà họ đã có. Nhưng dù có tạo ra ít doanh thu hơn so với trước, các rạp chiếu vẫn là nơi hoàn hảo cho phim bom tấn./.