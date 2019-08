Thảm hoạ tàu ngầm Kursk: Nỗi đau nước Nga tái hiện trên màn ảnh rộng

Vào ngày 10/8/2000, KURSK – một chiếc tàu ngầm kích cỡ gấp đôi một chiếc máy bay dân dụng Boeing 747, đồng thời cũng là niềm tự hào “không bao giờ bị đánh chìm” của Hải quân Nga đã ra khơi để tham gia cuộc tập trận trên biển Barent.

Hình ảnh tàu ngầm Kursk được tái hiện trong phim.

Tham gia cuộc tập trận này, tàu ngầm Kursk mang theo tổng cộng 24 tên lửa hành trình và 24 ngư lôi. Hai ngày sau đó, con tàu tự phát nổ do nhiên liệu hydrogen của một quả ngư lôi đã bị rò rỉ dẫn tới việc bén lửa, làm nổ tung toàn bộ khoang ngư lôi ở mũi tàu với hai vụ nổ liên tiếp, ước tính tương đương với 6 tấn TNT. Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức máy đo địa chấn đặt tại Alaska đã ghi nhận mức báo động. Vụ nổ khiến con tàu chìm thẳng xuống đáy đại dương. Chỉ 23 người trong số 118 thủy thủ đoàn còn sống sót bên trong con tàu sau vụ nổ.

Hơn 9 ngày sau đó, sự tập trung của toàn thế giới đều hướng về nước Nga khi mọi nỗ lực giải cứu đều không có hiệu quả và mọi sự trợ giúp từ phía quốc tế đều bị từ chối. Đây là thảm họa lớn nhất mà nước Nga phải đối mặt trong thời gian Tổng thống Vladimir Putin mới lên nhậm chức.

Phóng viên Rober Moore đã kể lại những giây phút đau đớn cuối cùng của những thủy thủ bị mắc kẹt với con tàu trong cuốn sách "A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy" và phân tích nguyên nhân một cách chi tiết dựa trên những bằng chứng pháp lý đã được công bố.

Dựa trên sự kiện có thật đó về thảm hoạ chìm tàu Kursk năm 2000, biên kịch Robert Rodat đã tái hiện lại nỗi đau không thể nào quên được của người Nga về con tàu Kursk và những người thuỷ thủ đoàn phải chống chọi để sinh tồn bên trong con tàu chìm.



Câu chuyện về chiếc tàu ngầm Kursk được dẫn dắt từ 3 góc nhìn khác biệt, bao gồm chính những thủy thủ đoàn, quan chức chính phủ và những người dân thường. Mạch phim cũng được chia thành 3 phần rõ rệt. Từ giới thiệu về cuộc sống thường ngày của các binh lính Hải quân Nga, bộ phim sẽ dẫn dắt người xem đến với thảm họa tàu ngầm Kursk, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và nỗ lực giải cứu của Hải quân Anh và Na Uy.

Mặc dù dựa trên một sự kiện có thật nhưng Kursk không phải là một bộ phim tài liệu đơn điệu. Bộ phim kể về một câu chuyện đậm tính nhân văn về cách mà con người vừa phải vượt qua những trở ngại quan liêu từ phía chính phủ và vừa phải chống trả với thiên nhiên để giành lấy cơ hội sống.

Bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn người Đan Mạch Thomas Vinterberg, người đã từng thành công với hai tác phẩm The Hunt (2012) và Far from the Madding Crowd (2015). Biên kịch của phim là Robert Rodat, tác giả kịch bản phim chiến tranh nổi tiếng đã từng nhận giải Oscar cho hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất, Saving Private Ryan (1998).

Trong KURSK, diễn viên người Bỉ từng xuất hiện trong bộ phim đình đám The Danish Girl - Matthias Schoenaerts sẽ vào vai sĩ quan Mikhail Kalekov. Anh cũng là một người chồng, một người cha đang bị mắc kẹt trên con tàu Kursk và phải đấu tranh để sinh tồn trong khi chờ sự xuất hiện của đội cứu hộ.

Matthias Schoenaerts gây chú ý bởi diễn xuất tốt cùng ngoại hình đẹp hút hồn.

Dù bộ phim được đề cử giải Oscar tại hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" nhưng phải đến Rust and Bone (2012), sự nghiệp của nam diễn viên mới vụt sáng khi nhận được giải thưởng César danh giá của Pháp.

Người đẹp Pháp Lea Seydoux cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim này, vai diễn của cô là Tanya – người vợ mạnh mẽ của sĩ quan Mikhail. Dàn diễn viên tài năng của bộ phim "Kursk: Chiến dịch tàu ngầm" còn có sự góp mặt của quý ông Colin Firth. Tài tử người Anh được biết đến bởi những bộ phim đình đám như "Bridget Jones’s Diary" (2001), "Love Actually" (2003), "Kingsman: The Secret Service" (2014) và nhiều bộ phim khác. Colin Firth là một thành công điển hình khi vừa cân bằng được yếu tố nghệ thuật, đồng thời cũng là ngôi sao phòng vé với tổng doanh thu lên đến 3 tỷ đô.

Colin Firth sẽ hóa thân thành Đô Đốc David Russell trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh.



Đô đốc David là người đã bất chấp tất cả để đưa ra lời đề nghị giúp đỡ quân đội Nga và cố gắng dùng hết mọi nỗ lực để giải cứu những thủy thủ đoàn bị mắc kẹt dưới đáy biển.

Dựa trên một sự kiện có thật, một tai nạn cho đến bây giờ vẫn được xem như là nỗi đau của nước Nga, "Kursk: Chiến dịch tàu ngầm" sẽ tái hiện một cách chân thật nhất từng giây phút cuối cùng của 23 binh lính mắc kẹt trong chiếc tàu ngầm Kursk đồng thời cho người xem một cái nhìn toàn diện về thảm họa tàu ngầm gây tranh cãi suốt một thời gian này

"Kursk: Chiến dịch tàu ngầm" được khởi chiếu vào ngày 16/8./.