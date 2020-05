Thế giới hôn nhân tập 12: Sun Woo "ngoại tình" với chồng cũ Tae Oh

Tập 12 "Thế giới hôn nhân" lên sóng vào tối 2/5 khiến khán giả ngỡ ngàng với loạt tình tiết gây sốc khi Sun Woo (Kim Hee Ae) "nối lại tình xưa" với gã chồng cũ Tae Oh, người từng phản bội cô nhiều lần.

Tae Oh ngỡ ngàng khi vợ cũ Sun Woo xuất hiện ở đồn cảnh sát để minh oan cho hắn

Phim tiếp nối mạch diễn biến của tập 11 khi Tae Oh bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vụ án mạng giết hại In Gyu tại nhà ga Osan. Dù đã cố gắng cầu cứu "tiểu tam" Da Kyung và bố vợ là Chủ tịch Yeo nhưng không ai thèm đoái hoài đến tình cảnh của Tae Oh.

Lúc này vợ cũ Sun Woo bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát và ra tay cứu giúp. Cô dùng chính chiếc nhẫn của Tae Oh mà Hyun Seo đưa để minh oan cho chồng cũ, giúp hắn có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Cô nói dối rằng mình và Tae Oh đã ở cạnh nhau trong lúc án mạng xảy ra. Hyun Seo và Tae Oh ngỡ ngàng trước hành động của Sun Woo.

Sun Woo xuất hiện lại đồn cánh sát làm chứng cho chồng cũ.

Trở về nhà từ đồn cảnh sát, Tae Oh và Da Kyung nảy ra cuộc cãi vã. Tae Oh nhận ra cuộc hôn nhân hắn bất chấp có được ngày càng trở nên tầm thường và ngột ngại. Liên tiếp những ngày sau đó, Tae Oh đối xử lạnh nhạt với Da Kyung và tiếp tục đeo lại chiếc nhẫn cưới của Sun Woo.

Chủ tịch Yeo ngày càng nghi ngờ việc con rể liên tiếp gặp gỡ vợ cũ. Cùng lúc đó, bác sĩ Yoon Ki cũng lên tiếng cảnh báo Sun Woo về chủ tịch Yeo, bố vợ của Tae Oh.

"Tiểu tam" Da Kyung tìm cách cữu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm

Bất an trước mối quan hệ trên bờ vực thẳm, Da Kyung tìm mọi cách để cứu vãn tình hình. Da Kyung gặp gỡ Joon Young và thuyết phục cậu về sống chung với cô và bố đẻ của cậu.

Trước đó, Joon Young chịu áp lực ở trường khi bạn bè liên tục tung tin đồn rằng người chết ở ga Gosan là nhân tình của mẹ Joon Young. Biết được điều đó, Sun Woo đã đến tìm kẻ tung tin đồn khiến Joon Young phải nghe những lời không hay về mẹ ở trường.

Sun Woo xử lý kẻ tung tin đồn khiến con trai cô chịu nhiều áp lực tại trường học

Thế nhưng cuộc sống của cô lại rơi vào bế tắc khi vừa giành được quyền nuôi con nay chính con trai lại quyết định sống với bố mình, thậm chí còn không chịu chào mẹ trước khi đi.

Cô tuyệt vọng khi người thân cuối cùng cũng lựa chọn rời bỏ cô mà đi. Tuy nhiên, Sun Woo lại không thể mở lòng với bác sĩ Yoon Ki để có được hạnh phúc cho riêng mình.

Con trai nhất quyết đòi rời đi sống với bố và mẹ kế

Dù vậy cô vẫn không thể ngừng yêu thương con trai, hàng ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Joon Young nhưng điều cô nhận lại được chỉ là sự hờ hững của con trai. Tất cả trở nên sụp đồ khi cô nhìn thấy Joon Young trở nên hạnh phúc hơn khi sống cùng bố và mẹ kế. Hình ảnh tiểu tam Da Kyung chọn quần áo cho Joon Young tại trung tâm thương mại càng khắc sâu vào tâm trí của Sun Woo.

Chiến tranh lạnh chưa kết thúc được bao lâu thì Tae Oh phát hiện kế hoạch muốn tống con trai hắn đi du học ở Mỹ của Da Kyung. Chán nản bởi cuộc hôn nhân ngày càng đổ vỡ, Tae Oh đi tìm bạn thân để uống rượu thì phát hiện Sun Woo dự định rời đi.

Ngay lập tức hắn tìm đến nhà Sun Woo rồi khiêu khích cô. Hắn cho rằng Sun Woo vẫn còn luyến tiếc hắn. Cuối cùng cả hai đã không thể kiềm chế cảm xúc. Phân cảnh cuối phim một lần nữa gây tranh cãi khi Sun Woo ngủ với gã chồng bội bạc dù đã ly hôn. Nhiều khán giả phẫn nộ trước mối quan hệ dây dưa khó hiểu giữa Sun Woo và Tae Oh.

Sau loạt tình tiết khó lường của tập 12, "Thế giới hôn nhân" hé lộ đoạn preview tập 13 xoay quanh mối quan hệ giữa Sun Woo, Tae Oh và cậu con trai Joon Young. Da Kyung dường như đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình với vợ cũ. Cùng với đó, Sun Woo tiếp tục dự định rời khỏi thành phố nhưng Tae Oh lại níu kéo thậm chí là cầu xin vợ cũ đừng vội rời đi.

"Thế giới hôn nhân" tập 13 sẽ lên sóng vào ngày 9/5/.