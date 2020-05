Thế giới hôn nhân tập 13: Con trai phát hiện mẹ “ngoại tình” với chồng cũ

Nối tiếp các diễn biến của tập 12 "Thế giới hôn nhân" với loạt tình tiết bất ngờ khi Sun Woo quay lại dây dưa với gã chồng phản bội Tae Oh thì tập 13 lên sóng vào tối 8/5 tập trung vào diễn biến tâm lý nhân vật con trai của Sun Woo và Tae Oh - Joon Young.

Sun Woo và Tae Oh đã không thể kiềm chế cảm xúc. Phân cảnh cuối tập 12 gây tranh cãi khi Sun Woo ngủ với gã chồng bội bạc dù đã ly hôn.



Sau màn ngoại tình với chồng cũ, Sun Woo cảm thấy tội lỗi. Nhận thức được hành động sai trái, cố gắng gạt bỏ những ham muốn đè nén trong 2 năm nhưng Sun Woo không cưỡng lại được cảm xúc dành cho Tae Oh. Cũng chung cảm xúc với vợ cũ, Tae Oh ngại ngùng trở về nhà, cố gắng bình thản nhất có thể để đối diện với vợ và cảm thấy áy váy vì đã để Da Kyung (Han So Hee) phải ở nhà chăm sóc con đang đau ốm.

Sun Woo phát hiện tâm lý con trai ngày càng bất ổn khi có những hành động không kiềm chế được.

Trong tập này, khán giả được thấy rõ lý do vì sao nhân vật con trai Joon Young có tâm lý bất ổn như thế. Sun Woo phát hiện con trai có thói ăn cắp vặt, thường xuyên lấy trộm đồ của người khác. Không những thế Joon Young còn bị nhận xét là có xu hướng bạo lực. Tức giận khi bị vạch trần, Joon Young lập tức đòi nghỉ học. Joon Young tiếp tục đánh bạn khiến Hae Kang phải nhập viện ngay lập tức và đây cũng là lúc Sun Woo phải hy sinh lòng tự trọng của mình. Cô phải quỳ gối trước phụ huynh Hae Kang để cầu xin tha thứ.

Sau khi Joon Young đánh bạn nhập viện, Sun Woo phải đến quỳ gối xin lỗi.

Đúng lúc này, tiểu tam Da Kyung bước qua mặt cô và tỏ vẻ thân thiết với phụ huynh đứa bé mà Joon Young đánh. Chỉ vài ba câu xã giao của Da Kyung, mẹ Hae Kang lập tức cho qua mọi chuyện còn Sun Woo lại trở thành người mẹ bất lực, đứng nhìn con mình đi theo người khác.

Chi tiết này khiến khán giả vô cùng phẫn nộ vì câu đồng ý tha thứ của mẹ Hae Kang mà Sun Woo phải quỳ gối không được, thế mà tiểu tam lại có thể làm được điều đó một cách dễ dàng.

Sun Woo nhục nhã quỳ gối nhưng lại không nhận được sự tha thứ. Còn "tiểu tam" Da Kyung chỉ cần vài ba câu xã giao là có thể giải quyết được mọi chuyện.

Ngay trước khi tập phim kết thúc, biên kịch tiếp tục tiết lộ chi tiết gây sốc cho khán giả. Nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn với những hành động không kiểm soát được của Joon Young là vì cậu bé đã chứng kiến việc bố mẹ cậu - những người đã ly dị nhau hai năm, từng làm mọi cách để tổn hại đối phương nay lại "ngoại tình" với nhau dù đã có gia đình riêng. Chính cảnh tượng đó đã khiến Joon Young yêu cầu mẹ hãy đi thật xa vì Tae Oh hay bất kì điều gì cũng được. Cậu không còn mong bố mẹ quay về bên nhau.

Sự thật tâm lý của Joon Young bị chấn động khi phát hiện bố mẹ mình "ngoại tình" với nhau sau khi ly hôn dù đã có gia đình riêng.

Ngay sau khi tập 13 lên sóng lập tức vấp phải nhiều tranh cãi. Đa phần khán giả đều tỏ vẻ phẫn nộ khi biên kịch để một cậu bé đang độ tuổi vị thành niên, trải qua vô số tổn thương tâm lý khi gia đình đổ vỡ lại chứng kiến thêm cảnh bố mẹ đã ly hôn nay lại "ngoại tình" với nhau. Sẽ chẳng thể nào chữa lành được vết thương này của Joon Young.

"Thế giới hôn nhân" tập 14 sẽ mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời Sun Woo khi cô chính thức ra đi theo yêu cầu của con trai. Đoạn preview cho thấy Tae Oh lo lắng trước sự biến mất của vợ cũ thì tiểu tam Da Kyung lại vô cùng hả hê khi kế hoạch loại bỏ bà cả và lôi kéo thành công Joon Young đã thành công. Còn Sun Woo dù đã ở một nơi xa lạ khác nhưng vẫn đau đớn và dằn vặt tột cùng với lời thoại: "Điều tồi tệ nhất với tôi là Joon Young sẽ ghét bỏ mẹ nó."

Tập 14 "Thế giới hôn nhân" sẽ lên sóng vào tối 9/5./.