Thế giới hôn nhân tập 14: Sun Woo tự tử, Da Kyung nếm trải sự phản bội?

Bộ phim truyền hình đình đám "Thế giới hôn nhân" chính thức lên sóng với tập 14 tiếp nối diễn biến của tập trước với loạt tình tiết bước ngoặt vào tối 9/5. Khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như đau lòng, tức giận, xúc động, hả hê,... cùng các nhân vật trong phim.

Sau khi tập 13 có sự giảm nhẹ về rating thì tập mới nhất tiếp tục ghi nhận thành tích rating ấn tượng với màn trả thù "tiểu tam" của nữ chính Sun Woo (Kim Hee Ae). Tập 14 "Thế giới hôn nhân" ghi nhận mức rating kỷ lục 24,3% trên toàn quốc. Đây là mức rating cao nhất mà bộ phim đã đạt được trước đó. Hiện tại "Thế giới hôn nhân" vẫn là bộ phim có mức rating cao nhất trong lịch sử các đài cáp.

Sun Woo vướng vào rắc rối ở bệnh viện.

Phim mở đầu với việc sau khi bị con trai Joon Young phát hiện việc bố mẹ cậu - những người đã ly dị nhau hai năm nay lại "ngoại tình" với nhau dù đã có gia đình riêng, Sun Woo (Kim Hee Ae) lại vướng vào rắc rối ở bệnh viện. Bệnh nhân mà cô điều trị đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Liên tiếp bị người nhà bệnh nhân chửi mắng, giám đốc bệnh viện khiển trách, cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc và ra đi không lời từ biệt.

Người nhà bệnh nhân chỉ trích.

Không biết được tung tích của Sun Woo, Tae Oh (Park Hae Joon) và bác sĩ đồng nghiệp Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng), người dành tình cảm cho Sun Woo đều lo lắng. Qua lời của bác sĩ Gang Suk, biết được Sun Woo bỏ đi đến Busan, cả hai lao đi tìm kiếm.

Trong khi đó, phim khiến khán giả ngỡ ngàng khi Sun Woo ở Busan lúc này lại đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bị chồng, bạn bè phản bội, con trai ghét bỏ, Sun Woo cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn khi không có ai bên cạnh. “Tất cả những thứ tôi từng bảo vệ, gia đình, chồng con... tôi đã đều để tuột mất...” - Sun Woo.

Sun Woo định tử tự nhưng đã được bác sĩ Yoon Ki kịp thời cứu sống. Tae Oh đến ngay sau đó nhưng chậm một bước.

Cô tìm ra biển và quyết định kết thúc đời mình nơi đây. Ngay lúc cận kề cái chết thì may mắn Yoon Ki đã có mặt kịp thời và cứu Sun Woo. Bất ngờ hơn khi Tae Oh cũng đến ngay sau đó nhưng chậm một bước. Anh thẫn thờ, đành lủi thủi ra về khi thấy Sun Woo oà khóc trong vòng tay người đàn ông khác.

Trở về sau khi biết vợ cũ đã an toàn nhưng lại có người đàn ông khác ở bên chăm sóc, Tae Oh đau buồn cùng cực. Anh gắng gượng để cùng cả nhà dùng bữa với gia đình bạn Joon Young.

Tae Oh ra tay đánh con trai, bênh vực Da Kyung.

Cũng trong tập này, con trai Sun Woo là Joon Young cũng có những bước ngoặt, thay đổi trong tâm lý. Trước đó, Joon Young bị chính "mẹ kế" Da Kyung, người luôn dỗ dành ngon ngọt đổ oan rằng cậu đã làm tổn hại con gái mình.

Cảm thấy oan uổng, Joon Young lên tiếng phản pháo nhưng lại bị chính bố mình là Tae Oh đánh do có thái độ với Da Kyung. Cái tát của Tae Oh khiến Joon Young bàng hoàng nhận ra mẹ là người duy nhất yêu thương cậu dù cậu có đối xử với mẹ như thế nào. Joon Young gọi điện cho mẹ khóc nức nở và đòi mẹ đưa mình đi.

Sau khi bị bố đánh, Joon Young lập tức goi điện cho mẹ.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi của con trai khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, Sun Woo tức tốc đến nhà chồng cũ để đón con trở về. Lo ngại gia đình sẽ đổ vỡ nếu Joon Young bỏ đi đồng nghĩa việc cô sẽ chẳng còn gì để níu kéo Tae Oh, Da Kyung không đồng ý cho Sun Woo đón con. Chẳng hề yêu thương Joon Young, thậm chí còn muốn nhanh chóng tống khứ cậu đi nước ngoài thế nhưng trước mặt Sun Woo, Da Kyung lại khẳng định mình muốn bảo vệ con chồng.

Nhưng cũng vì thế mà kết thúc tập 14, khán giả cảm thấy hài lòng với màn dằn mặt, trả thù "tiểu tam" Da Kyung của bà cả Ji Sun Woo. Chỉ bằng một câu nói "Lee Tae Oh đã ngủ với tôi" khiến tất cả những gì Da Kyung cố gắng sụp đổ. Cuối cùng Da Kyung cũng phải nếm mùi đau khổ vì bị phản bội.

Trong teaser tập 15 hé lộ việc Sun Woo vội dọn đồ thì Joon Young (Jeon Jin Seo) nức nở hỏi mẹ có thể cùng nhau rời đi hay không. Tuy nhiên vì còn dành tình cảm cho vợ cũ, Tae Oh nhất quyết không để vợ con anh chạy trốn. Anh tìm đến và dùng mọi cách ngăn cản. Một lần nữa Tae Oh nổi điên với vợ cũ nhưng là để hỏi xem Sun Woo còn có tình cảm với mình không.

Tae Oh tức giận khi không biết được tình cảm của Sun Woo.

Trong tập tới phim sẽ xoay quanh mối quan hệ của Tae Oh và Da Kyung. Biết được sự thật đau lòng, Dakyung cãi vã với chồng, đau đớn nói Tae Oh: "Hóa ra người ảo tưởng không phải cô ta mà là tôi". Chứng kiến con gái không hạnh phúc, Chủ tịch Yeo ngày càng mất bình tĩnh, tìm gặp và ra tay đánh Tae Oh. Là người chồng phản bội, Tae Oh sẽ mất trắng tất cả trong tập tiếp theo?

Tập 15 "Thế giới hôn nhân" sẽ lên sóng vào tuần sau (16/5)./.