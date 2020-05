Thế giới hôn nhân tập 15: Lee Tae Oh bị trả giá, tay trắng ra đi

"Thế giới hôn nhân" (The World of Married) tập thứ 15 lên sóng vào tối 15/5 không chỉ hạ bức màn che giấu bí mật của các nhân vật mà còn tiếp tục mang tới những diễn biến cao trào, loạt tình tiết bất ngờ ngay trước khi bộ phim chính thức kết thúc.

Hạnh phúc mà "tiểu tam" Da Kyung từng có được giờ tan theo mây khói.

Tiếp nối những tình tiết gây sốc ở tập trước khi "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee) bị Sun Woo "dội gáo nước lạnh", tiết lộ chuyện Tae Oh còn qua lại với vợ cũ. Cô lập tức trực tiếp chất vấn Tae Oh (Park Hae Joon) và ngỡ ngàng hơn khi Tae Oh không hề giấu diếm mà thừa nhận mọi chuyện. Da Kyung phải nếm trải sự phản bội trong đau đớn là cái giá cô phải trả khi giật chồng người khác.

Còn về phần Sun Woo, sau khi đón được con trai Joon Young về nhà, hai mẹ con dần mở lòng với nhau. Joon Young thấu hiểu sự đau khổ, nỗi vất vả của mẹ thời gian qua và muốn cùng mẹ gạt bỏ tất cả để có thể đi xa, làm lại từ đầu. Sun Woo lên kế hoạch và nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng con trai rời đi. Trước đó, cô còn động viên con trai gặp lại người bạn cùng lớp để trả lại tất cả những món đồ mà cậu đã lén lấy.

Hai mẹ con lên kế hoạch rời đi.

Thế nhưng kế hoạch chạy trốn của hai mẹ con đã bị Tae Oh phát hiện. Ngay khi lúc chuẩn bị rời đi thì Tae Oh đến uy hiếp Sun Woo để đòi lại con trai. Biết được chồng lại tìm đến vợ cũ, Da Kyung phát điên, tự chuốc lấy đau khổ khi tìm tới nhà Sun Woo với tư cách khách mua nhà. Ye Rim chính là người đã sắp xếp để Da Kyung trở thành khách mua nhà của Sun Woo.

Tae Oh phát hiện kế hoạch bỏ trốn của mẹ con Sun Woo nên đến uy hiếp.

Cũng tại căn nhà cũ mà Sun Woo và Tae Oh từng sống, tất cả mọi bí mật được hé lộ. Sun Woo tiết lộ với Da Kyung rằng Tae Oh mắc chứng nghiện kiểm soát mọi thứ. Anh ta mua mọi thứ Sun Woo từng dùng cho Da Kyung để có cảm giác vợ cũ đang ở bên.

Và Da Kyung bàng hoàng khi nhận ra mình chỉ là bản sao hoàn hảo của Sun Woo. Ngay cả chiếc áo cô đang mặc trên người cũng giống hệt chiếc áo mà Sun Woo diện hồi trẻ.

Da Kyung nhận ra mình chỉ là bản sao của Sun Woo.

Quay lại với Tae Oh, dường như sau bao chuyện, người chồng bội bạc đã phải trả giá cho hành động của mình. Lúc này, Tae Oh phát hiện ra tài khoản tín dụng của mình không thể sử dụng khi thanh toán. Khi về đến công ty của mình, anh ta còn phát hiện ra đồ đạc của mình đã bị dọn đi hết. Tae Oh chính thức bị tước hết vị trí ở công ty, bị đuổi ra khỏi nhà, vợ con không thèm nhìn mặt.

Đến cơ hội gặp lại Jenny cũng không còn khi Da Kyung dứt khoát bỏ lại anh ta, cùng bố và con gái rời khỏi ngôi nhà mang lại nhiều đau khổ cho cô. Mất trắng tất cả những thứ đang có, Tae Oh lúc này mới nhận ra giá trị của người vợ hiện tại.

Sun Woo tức giận định tông chết Tae Oh.

Gia đình Da Kyung vừa rời đi thì cũng là lúc mà Sun Woo tới tìm gặp Tae Oh. Cả hai lại xảy ra tranh cãi khiến Sun Woo tức giận tới độ định lái xe tông thẳng vào chồng cũ. Thế nhưng Sun Woo đau lòng khi Tae Oh tuyệt vọng đến mức không thèm xê dịch hay sợ hãi. Vì thế cô rời đi trong đau khổ, Tae Oh bật khóc, nhục nhã hạ mình nhặt lấy những đồng tiền mà vợ cũ ném xuống.

Tae Oh nhục nhã cúi xuống nhặt tiền mà vợ cũ ném cho.

Sau lần gặp đó tưởng đâu mọi ân oán giữa hai người đã kết thúc, Sun Woo bắt đầu ổn định cuộc sống mới tràn năng lượng bên cậu con trai thì tình tiết phim tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng. Tae Oh vẫn không tha cho mẹ con Sun Woo khi con trai bị Tae Oh bắt đi.

Bộ phim "Thế giới hôn nhân" (The World of the Married) tiếp tục giữ vững sức hút của mình ở những tập cuối cùng của bộ phim với mức rating kỷ lục. Tập 15 tiếp tục đạt rating 24.4%, tăng 0.1% so với tập 14. Đây là mức rating cao nhất của phim đến hiện tại.

Người hâm mộ kỳ vọng "Thế giới hôn nhân" sẽ đạt mức rating 25%, kết thúc một hành trình trọn vẹn cảm xúc cho khán giả. Tập cuối của "Thế giới hôn nhân" sẽ chính thức lên sóng vào tối nay (16/5)./.