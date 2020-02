Trai đẹp Henry Golding đối đầu “tượng vàng Oscar” Matthew McConaughey

Kể từ sau thành công của "Con nhà siêu giàu châu Á" (Crazy Rich Asians) năm 2018, trai đẹp Henry Golding đã “một bước lên mây” trở thành một trong những nghệ sĩ gốc Á ghi dấu tại Hollywood và liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật, và sắp tới đây sẽ là "The Gentlemen" - "Quý ông thế giới ngầm"), sánh bước cùng dàn sao đình đám Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery…

"The Gentlemen"là bộ phim hành động - tội phạm xoay quanh cuộc chiến cân não, “cân đạn” giữa các đế chế tội phạm của thế giới ngầm nơi Xứ sở Sương mù, nổ ra sau khi ông trùm đình đám Mickey Pearson (do chủ nhân tượng vàng Oscars Matthew McConaughey thủ vai) quyết định giải nghệ, “lui về ở ẩn” bên cô vợ xinh đẹp Rosalind (Michelle Dockery thủ vai).

Bỗng chốc gia đình và toàn bộ "công ty" của Mickey trở thành mục tiêu tấn công của hàng loạt đối thủ tìm đến “đề nghị” thâu tóm đế chế Pearson “bằng cả tiền lẫn máu”, trong đó có gã gangster lịch lãm Dry Eye (do “trai đẹp siêu giàu châu Á” Henry Golding đảm nhận).

Đồng thời, Mickey còn phải đối mặt với mối nguy khác đến từ Fletcher (“tài tử Love Actually” Hugh Grant thủ vai) - gã thám tử tư kiêm nhà văn đang điều tra và tống tiền, đe dọa sẽ phanh phui đế chế nhà Pearson với công chúng, biến cuộc chơi thành trò mèo vờn chuột đầy thú vị và kịch tính.

Dù đã ra mắt cuối tháng 1 năm nay tại thị trường Quốc tế, đạt điểm số 8.1/10 trên chuyên trang IMDB và 84% điểm bình chọn của khán giả trên Rotten Tomatoes; nhưng phải đến 21/2 tới đây, "Quý ông thế giới ngầm" mới có cơ hội đến với khán giả Việt.

Phim có sự góp mặt của dàn sao bao gồm Matthew McConaughey (chủ nhân tượng vàng Oscar và Quả Cầu Vàng), Hugh Grant (1 chiến thắng và 4 đề cử Quả Cầu Vàng, 1 chiến thắng và 3 đề cử BAFTA), chủ nhân Quả Cầu Vàng Colin Farrell, Michelle Dockery (1 đề cử Quả Cầu Vàng và 4 đề cử Emmy), Jeremy Strong - ngôi sao phim truyền hình đình đám "Succession" của HBO và ngôi sao gốc Á đang lên - Henry Golding.

Cuộc đấu trí nghẹt thở của các quý ông thế giới ngầm này cũng được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Guy Ritchie, từng làm nên thành công với loạt phim ăn khách như "Aladdin" (2019), "The Man from U.N.C.L.E." (2015), "Sherlock Holmes: A Game of Shadows" (2011) và "Sherlock Holmes" (2009) trước đó./.