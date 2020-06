Trailer “Kẻ trực đêm” thu hút với sự góp mặt của “Bond girl” bốc lửa

Mới đây, bộ phim tội phạm, tâm lý "Kẻ trực đêm" (tựa gốc: The night clerk) đã thu hút khán giả yêu điện ảnh khi tung trailer ly kỳ và hồi hộp. Bộ phim xoay quanh vụ án mạng bí ẩn với một nhân chứng vô cùng đặc biệt. Chìa khóa của một vụ án chính là nhân chứng có mặt tại hiện trường. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nhân chứng của chúng ta lại là một chàng trai mắc chứng tự kỷ với nhiều biểu hiện kì lạ?

Mượn câu chuyện phá án thường thấy trên màn ảnh, "Kẻ trực đêm" đi sâu vào khám phá tâm lý của một người ở vị trí nhân chứng. Anh ta vừa phải đối mặt với chính bản thân mình vừa phải hợp tác với cảnh sát để tìm ra câu trả lời cuối cùng.

Đúng với thể loại phim tâm lý, tội phạm, trailer mở đầu bằng loạt hình ảnh bí ẩn đầy thách thức: một chàng trai trẻ ngồi trước dàn máy tính đang theo dõi nhất cử nhất động của nhiều người phụ nữ khác nhau. Ngay sau đó, Bart - nhân vật chính của phim được giới thiệu là nhân viên trực ca đêm tại khách sạn. Không chỉ có cử chỉ và hành động kì lạ như thích nhại lại người khác, Bart còn bí mật đặt máy quay tại phòng khách sạn để theo dõi những vị khách vãng lãi với mục đích để “học theo họ” như cậu đã nói.

Chàng trai trẻ Bart, mắc chứng bệnh tự kỷ và có nhiều hành động khác người.

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Bart vướng vào một vụ giết người có nhiều uẩn khúc tại chính khách sạn nơi cậu làm việc. Dấu vân tay của Bart có ở khắp phòng và những lời khai của cậu thì không thật sự thuyết phục. Thanh tra Johnny dù thừa nhận vấn đề tâm lý mà Bart gặp phải, nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ về chàng trai mắc chứng tự kỷ này. Bộ phim càng trở nên tò mò hơn khi có sự xuất hiện của nhân vật nữ xinh đẹp Andrea. Cô tới khách sạn, nơi Bart làm việc để đặt phòng. Bart đã tỏ ra vô cùng lúng túng khi gặp Andrea. Nhưng rồi cậu lại thân mật với Andrea.

Sự xuất hiện của Bond Girl Ana de Amas.

Trên phần nhạc nền căng thẳng, nhiều chi tiết gây hoang mang xuất hiện liên tục làm người xem bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy mà "Kẻ trực đêm" tạo ra. Thay vì tiết lộ quá nhiều, trailer phim để lại cho người xem những câu hỏi về Bart, về Andrea và vụ án mạng tại khách sạn. Bart đã thấy những gì trên camera theo dõi? Cậu thật sự có vấn đề hay đang toan tính việc gì khác? Kẻ giết người là ai và tại sao hắn lại nhắm tới Andrea? Bí mật chỉ có thể được vén màn khi ta tận mắt chứng kiến bộ phim.

Màn đấu trí để tìm ra thủ phạm thực sự đứng sau vụ án mạng kinh hoàng tại khách sạn.

Tuy là một tác phẩm có kinh phí thấp, nhưng "Kẻ trực đêm" lại quy tụ được hai ngôi sao trẻ đang nổi tại Hollywood là nam diễn viên Tye Sheridan và Ana de Armas. Cả hai đều là "trai tài gái sắc" với khả năng diễn xuất đã được kiểm chứng. Tye Sheridan đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong bom tấn gần đây của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg - Ready player one. Còn kiều nữ người Cuba - Ana de Armas sắp sửa có vai diễn đột phá trong "No time to die" khi vào vai Bond girl mới, sau thành công với phim trinh thám, tội phạm "Knives out".

Nụ hôn nóng bỏng giữa Bond Girl xinh đẹp Ana de Armas và nam diễn viên Tye Sheridan.

Với nội dung mới lạ, ly kỳ xoay quanh một nhân chứng đặc biệt, "Kẻ trực đêm" sẽ là món ăn thú vị dành cho khán giả đam mê dòng phim trinh thám, phá án khi ra rạp vào tháng 6 này./.