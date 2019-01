Trường Giang thắng giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất

Tối 5/1, lễ trao giải thưởng điện ảnh, truyền hình thường niên “Ngôi sao xanh 2018” đã diễn ra tại TP.HCM thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, giới chuyên môn và đông đảo khán giả hâm mộ.

Tại phần công bố hạng mục “Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn, Trường Giang đã vượt mặt Isaac, Jun Phạm để được xướng tên và lên nhận giải.

Trường Giang nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất.



Giải thưởng này Trường Giang có được nhờ sự thành công của vai diễn Thế Sơn - Thế Tùng trong phim trăm tỷ “Siêu sao siêu ngố” của đạo diễn Đức Thịnh. Trước đó, Trường Giang dường như không có “đối thủ” khi nhiều tuần liên tiếp dẫn đầu bình chọn.

Xuất hiện bảnh bao trên sân khấu, Trường Giang không giấu được niềm hạnh phúc khi sự cố gắng, nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận. Chia sẻ vui trong khoảnh khắc nhận cúp, Trường Giang cho biết anh cảm thấy mình luôn may mắn khi mỗi lần đóng phim của Đức Thịnh là lại nhận được giải thưởng cao quý.

Tiết lộ kế hoạch năm 2019, Trường Giang cho biết anh đã cân nhắc việc tham gia thêm một bộ phim hài hước nhưng vẫn mang được thông điệp, ý nghĩa đến cho công chúng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Trường Giang thắng giải thưởng lớn tại “Ngôi sao xanh”. Mùa giải trước, anh nhận giải kép “Nam diễn viên được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn và “Nam diễn viên xuất sắc” do Hội đồng nghệ thuật bình chọn với vai Thượng Phong của phim “Taxi, em tên gì?” do chính Đức Thịnh cùng Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn./.

