“Vua hài” Mr Bean tái xuất ấn tượng trong “Johnny English” phần 3

Mới đây, hãng Universal đã cho ra mắt trailer đầu tiên của siêu phẩm hài Johnny English: Tái xuất giang hồ - Johnny English strikes again. Bộ phim là phần phim tiếp theo của 2 phần trước kể về câu chuyện và những nhiệm vụ “cười ra nước mắt” của điệp viên siêu đẳng nhất thế giới Johnny English do tài tử Rowan Atkinson thủ vai.

Điệp viên hài hước nhất thế giới đã sẵn sàng trở lại.

Đã 7 năm kể từ lần cuối cùng khán giả được nhìn thấy Atkinson trong phần 2 của bộ phim Johnny English reborn và 15 năm từ phần 1 của loạt phim. Độ hot của “Mr. Bean” lừng danh thế giới dường như vẫn chưa bao giờ ngừng lại và quả thực không ngoa khi nói rằng chính Atkinson là người đã mang lại thành công cho cả 2 phần phim với khả năng gây tiếng cười thiên tài của mình.

Đến với phần 3, khán giả sẽ cảm nhận được sự chỉn chu và tinh tế trong trailer từ âm nhạc, bối cảnh, tạo hình nhân vật đến sự hài hước tinh tế và duyên dáng của cây hài gạo cội người Anh. Chính những điểm sáng đó mà dù cho khoảng cách giữa các phần phim có bao xa, Johnny English: Tái xuất giang hồ vẫn là một bộ phim được kỳ vọng.

Những khoảnh khắc hài hước liên tục xuất hiện trong trailer.

Cuộc hành trình ly kỳ bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương và hình ảnh của Johnny English đã về hưu hiện đang đào tạo các điệp viên nhí vừa dí dỏm, vừa đáng yêu. Tuy nhiên, khủng hoảng đã xảy ra bởi cuộc tấn công mạng làm tiết lộ toàn bộ danh sách mật vụ đang hoạt động tại Anh. Vừa vặn và trớ trêu sao khi người duy nhất chưa bị phát hiện danh tính, Johnny English – một cựu điệp viên vụng về, chính là niềm hi vọng cuối cùng của cả một quốc gia để giải quyết tình trạng báo động này.

Bắt đầu từ đây, cuộc hành trình dở khóc dở cười của điệp viên Johnny English (Rowan Atkinson) cùng cận vệ Bough (Ben Miller) đã tạo nên một cặp đôi hoàn cảnh luôn làm đổ vỡ và gần như phá hỏng mọi thứ. Cặp đôi này đã có cuộc đối đầu với một đại mỹ nhân vô cùng nguy hiểm Ophelia (Olga Kurylenko) sẽ là một tình tiết vô cùng thú vị và không kém phần bất ngờ của bộ phim.

Tháng 9 này hứa hẹn là một bữa tiệc giải trí mà Johnny English chính là chủ nhân.

Là một phim hài lấy cảm hứng từ các tác phẩm điện ảnh về điệp viên như Điệp viên 007 hay hoạt động trong tổ chức MI7, các điểm xuyến nhỏ cùng với tài năng lớn là Rowan Atkinson, người đã thành công với các tác phẩm nổi tiếng như Scooby – Doo, Mr. Bean, Mr. Bean’s Holiday và loạt phim Johnny English…, Ben Miller (Paddington 2 và loạt phim Johnny English) và Olga Kurylenko người từng thủ vai một trong cũng nàng thơ của James Bond (To The Wonder, Oblivion…).

Johnny English: Tái xuất giang hồ dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 28/9/2018./.

Nữ “điệp viên 007” Olga Kurylenko đang hẹn hò cùng “vua hài” Mr. Bean? VOV.VN - Ngày 26/9, Rowan Atkinson và nữ diễn viên người Pháp, Olga Kurylenko cùng xuất hiện tại bãi biển Saint Aygulf, Frejus (Pháp). Bật cười xem Mr Bean hóa thân thành nhân vật phim Hollywood VOV.VN - Mr Bean nổi tiếng với khuôn mặt biểu cảm hài hước. Bạn sẽ không thể nhịn được cười khi ông hóa thân thành các nhân vật trong phim Hollywood.