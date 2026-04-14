Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Ba, 06:00, 14/04/2026

Độc đáo vẽ mặt nạ tạo hình nhân vật trong vở tuồng “Nữ tướng Đào Tam Xuân”

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Tạo hình nhân vật trong vở tuồng “Nữ tướng Đào Tam Xuân”, mỗi nét vẽ, mỗi lựa chọn màu sắc hay họa tiết đều mang ý nghĩa riêng, ẩn dụ tính cách nhân vật. Cùng với vũ đạo và các biểu cảm của diễn viên khi diễn xuất là toat lên cốt cách, thần thái của nhân vật chính là đỉnh cao của nghệ thuật diễn tuồng.
Trong vở tuồng “Nữ tướng Đào Tam Xuân” hay nghệ thuật tuồng nói chung, người nghệ sĩ không chỉ làm chủ lời ca, điệu bộ hay diễn xuất, mà còn phải tự đảm nhiệm việc hóa trang cho chính mình, cũng là giai đoạn tạo hình quan trọng cho nhân vật mà mình thủ vai.
Nghệ thuật hóa trang khuôn mặt của tuồng mang tính tượng trưng, cách điệu cao chủ yếu dựa trên những đường nét, hoạ tiết cơ bản.
Người diễn viên, ngoài khả năng ca xướng, vũ đạo, diễn xuất, còn phải có khả năng làm họa sĩ để biết tự vẽ mặt mình khi được giao thủ vai.
Nhờ những gương mặt được hóa trang, khán giả biết được tâm lý, tính cách, giai cấp xã hội của nhân vật khi diễn viên vừa bước ra sân khấu.
Màu sắc dùng trong mặt nạ phải thật đậm, đường nét phải thật rõ để khắc họa cá tính nhân vật﻿, tăng sự biểu đạt của khuôn mặt nghệ sĩ.
Mỗi nghệ sĩ phải tự hóa trang cho mình dựa trên nền tảng tạo hình quy định chặt chẽ, chuẩn mực về mặt nạ nhân vật theo ngôn ngữ hóa trang của nghệ thuật tuồng nhưng cũng không thiếu yếu tố sáng tạo riêng.
Mỗi mặt nạ là một tính cách, như trung hiếu, nhân ái, gian manh, xu nịnh hay hiểm ác. Mỗi tông màu chủ đạo gắn với từng mô típ nhân vật cụ thể.
Vở tuồng cổ kinh điển “Nữ tướng Đào Tam Xuân” vừa được Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam công diễn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả với những tạo hình nhân vật đầy biểu cảm. Trong đó, 4 nhân vật chính gồm (từu trái qua phải) nữ tướng Đào Tam Xuân, Trịnh Ân, Triệu Khuân Dẫn và Cao Hoài Đức.
Hình tượng nhân vật chính nữ tướng Đào Tam Xuân (vợ của Trịnh Ân) được khắc họa rõ nét là một nữ tướng nổi tiếng, đại diện cho người phụ nữ kiên cường, chung thủy và bất khuất.
Là nhân vật võ trạng nguyên, Đào Tam Xuân thường mặc áo giáp uy nghiêm, được trang trí hoa văn rồng, phượng hoặc họa tiết quyền lực, tượng trưng cho sự oai phong của một “kép võ”.
Là người miền Thượng và là nhân vật chính diện nên tạo hình chân dung nhân vật nửa trắng hồng để nói lên vẻ đẹp của nhân vật, còn nửa xanh xám là để chỉ cho khán giả biết nàng là người miền thượng.
Tạo hình nhân vật vùng những động tác, biểu cảm, lời ca của nghệ sĩ càng làm toát lên chân dung một vị nữ tướng kiên cường, chính trực. 
Khi chồng con bị hôn quân hãm hại, nữ tướng Đào Tam Xuân đã cầm quân về kinh hỏi tội vua.
Ngoài tạo hình độc đáo với gương mặt gồm 2 nửa đối lập, các đường nét trên gương mặt nữ tướng Đào Tam Xuân đều rất thanh tú, cân đối, rõ ràng.
Tạo hình nhân vật tuồng Trịnh Ân thể hiện khí phách của một võ tướng trung quân, cương trực với khuôn mặt hóa trang đặc sắc, đặc trưng cho kiểu vai “kép võ” tôn vinh vẻ đẹp bi hùng, oai phong của một võ tướng. 
Sử dụng màu sắc tương phản mạnh, thể hiện tính cách mạnh mẽ. Thường dùng màu đỏ hoặc đỏ đậm để thể hiện sự trung thành, can đảm và cương trực. Đường nét vẽ mặt khỏe khoắn, góc cạnh, nhấn mạnh đôi lông mày dữ tợn nhưng đầy nghĩa khí và đôi mắt sắc bén.
Tạo hình nhân vật Cao Hoài Đức trong tuồng “Nữ tướng Đào Tam Xuân” mang phong cách kép văn/kép võ. Tạo hình nhân vật oai phong, điềm tĩnh, thể hiện sự chính trực và bản lĩnh, tôn lên đường nét cương nghị, trung thành. 
Tạo hình nhân vật Cao Hoài Đức chính trực, văn võ song toàn.
Đặc điểm tạo hình nhân vật Cao Hoài Đức là hình tượng trung thần, thường là sử dụng màu trắng kết hợp cùng đỏ nhạt, đường nét lông mày, mắt sắc sảo nhưng hiền hòa, thể hiện sự mưu lược và tấm lòng son sắt.
Bên cạnh vẽ tạo hình chân dung nhân vật, phục trang cũng góp phần quan trọng thể hiện hình tượng nhân vật.
Nhận vật Triệu Khuông Dẫn, tức Tống Thái Tổ, là nhân vật dạng kép vua, mặt đỏ hoặc hồng đậm, chân mày trắng hay nâu, quanh vòng mắt vẽ đen, bên mày phía trái vẽ hình rồng hoặc hình mặt trời.
Tào hình nhận vật Triệu Khuông Dẫn biểu hiện phẩm giá của một vị vua có công lập quốc. Màu sắc dùng để hóa trang kiểu mặt nạ phổ biến là trắng, hồng, đỏ và đen.
Bên cạnh 4 nhân vật vai chính, nhân vật phản diện trong vở tuồng “Nữ tướng Đào Tam Xuân” được hóa trang bằng mặt nạ với mặt trắng bệch loang lổ, chân mày cong ngược, mắt kẻ sắc lạnh, có thể hiện ra gian trá, độc độc và tâm địa hẹp hòi.
Trang phục thường có màu sắc tối, thiết kế phức tạp và có nhiều chỗ khuất để khắc họa vẻ quyền lực nhưng ám muội, xấu xa của nhân vật.
Mặt nạ tuồng﻿ khi hoá trang bằng màu sắc đã thu hút người xem, nhưng khi kết hợp với biểu cảm sinh động trên gương mặt người diễn thì lại tạo ra một tác phẩm sống động. Cách hóa trang các vai diễn trong tuồng giúp chúng ta hiểu hơn về cái hay, cái đẹp trong cách kẻ mặt các nhân vật của nghệ thuật tuồng.
Vở tuồng cổ “Nữ tướng Đào Tam Xuân” đã xây dựng hình tượng nhân vật điển hình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Thư Vũ/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

